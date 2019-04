S pynter sig med lånte fjer

DEBAT. Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Medlem af Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune

Søren Wiborg praler i Folkebladet den 9. april med at Socialdemokratiet har ydet økonomisk støtte til nogle forældres demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne. En demonstration, som Søren Wiborg samtidig understreger ikke har noget med Vallensbæk at gøre, fordi den handler om landsdækkende minimumsnormeringer.

Det er mildt sagt mærkeligt. Hvorfor har Socialdemokratiet bidraget økonomisk til en demonstration for landsdækkkende minimumsnormeringer, når Socialdemokratiet i Folketinget har stemt imod landsdækkende minimumsnormeringer?

Jeg kunne forstå det, hvis Socialdemokratiet mente, at der er et problem med normeringerne i Vallensbæk, som jeg skriver om i mit indlæg. Men det er ikke tilfældet. Tværtimod skriver Søren Wiborg ”der er både daginstitutioner og folkeskoler til alle børn i Vallensbæk uanset, hvor mange borgere, der ønsker at bosætte sig her”.

Det kan enhver jo indse er det rene volapyk. For selvfølgelig er der ikke det. Faktum er tværtimod, at der i øjeblikket er et barn mere i alderen 3-5 år for hver pædagog at passe i Vallensbæk i forhold til landsgennemsnittet.

Og i Vallensbæk tæller både distriktslederne på vores skoler og lederne på daginstitutionerne med i normeringen.

Faktum er, at vi har overbelægning i forårsmånederne på alle institutioner i syd. Og udviklingen bliver ifølge daginstitutionsprognoserne bare værre. Og når dertil lægges de mange projekterede byggerier i Vallensbæk, hvor alene Vallensbæk Byhave genererer behov for 251 daginstitutionspladser, så kan enhver jo se, at det slet ikke passer sammen.