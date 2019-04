Skoleelever samlede stort ind til syge børn

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For en stor gruppe skoleelever i Brøndbyøster og Brøndbyvester blev påskeferien løbet i gang ved at støtte Børnelungefonden

Af Robert Hendel

Fredag før påske deltog skoleelever fra Brøndbyvester Skole og Brøndbyøster Skole i Team Rynkeby Skoleløbet. Her spurtede eleverne rundt om skolen ad flere omgange for at støtte en god sag.

Op til løbet på de to skoler havde eleverne solgt såkaldte sponsormærker til familie, venner og lokale erhvervsdrivende for en valgfri donation, der er ubeskåret går til Børnelungefondens arbejde for børn med kritiske lungesygdomme.

Eleverne løb først i Brøndbyvester, hvor også Freja Sørensen Abildå fra Brøndby IF’s bedste kvindehold deltog efter at et hold dansepiger fra skolens yngste klasser havde arrangeret opvarmningen. Senere gik turen til Brøndbyøster Skole, hvor det var lærerne, der havde arrangeret opvarmningsprogrammet.

Borgmester Kent Max Magelund (S) løb med på begge skoler med borgmesterkæden blafrende uden på den gule Team Rynkeby-uniform, mens eleverne flokkedes om ham på løberuten. Flere elever fik taget selfies med borgmesteren, mens en enkelt fik lov til at prøve hans gyldne kæde.

Team Rynkeby Skoleløbet er Nordens største motions- og velgørenhedsløb. Her løber elever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland løber for børn med kritiske sygdomme. I Danmark går støtten til Børnelungefondens arbejde.

De to Brøndby-skoler samlede i alt cirka 60.000 kroner ind til Børnelungefonden. Foruden indsamlingen er formålet med skoleløbet at give eleverne en oplevelse af, at de er med til at gøre en forskel for børn med alvorlige sygdomme.