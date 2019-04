Sløjt fremmøde i mødregrupper bringer fædrene på banen

BRØNDBY. Dalende deltagelse har fået Brøndby Kommune til at sløjfe mødregrupperne og i stedet indføre familiegrupper, hvor også fædre er med

Af Robert Hendel

Mange mødre udebliver fra de mødregrupper, som sundhedsplejen i Brøndby Kommune står for. Det har fået kommunen til at gå nye veje.

Siden årsskiftet har Brøndby Kommune indført et nyt koncept, der betyder, at seks familier med førstegangsfødende kvinder mødes i en såkaldt familiegruppe én gang før og én gang efter fødslen.

– Selvom mødrene har udtrykt glæde over mødregrupperne, udebliver mange, og derfor tester vi nu om et kort og overskueligt forløb for både mor og far passer bedre til de behov, førstegangsfødende anno 2019 har, forklarer Pia Rønnenkamp, leder af sundhedsplejen i Brøndby Kommune.

Familiegrupperne er blandt andet blevet til på grund af observationer, som en antropolog har foretaget for sundhedsplejen i Brøndby Kommune. Iagttagelserne fra antropologen afslørede, at fædrene efterspurgte større inddragelse. En af de adspurgte fædre svarede således:

– Der er ikke noget med, hvordan jeg har haft det med fødslen eller hvordan jeg har det. Det er meget mor-barn. Det er fint, men hvis man gerne vil have fædrene indover, så skal man måske målrette det lidt den vej også.

Ifølge Pia Rønnekamp har sundhedsplejen i Brøndby Kommune er det på sin plads, at kommunen tænker nyt og sørger for at involvere fædrene.

– Det er godt for hele familien og er med til at sikre ligestilling, siger Pia Rønnenkamp.

De første familiegrupper blev dannet i januar 2019, og der oprettes nye grupper hver måned. Mødregrupper til de førstegangsfødende, der ikke ønsker at deltage i familiegrupperne, bliver forsat startet op af sundhedsplejen. Det samme gælder grupper for fleregangsfødende kvinder.