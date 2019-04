Søren Enemark fylder 70 i dag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Søren Enemark demonstrerede mod Vietnam-krigen som ung og endte som borgmester med sommerhus i Jylland

Af Jesper Ernst Henriksen

Søren Enemark var 19 år gammel, da ungdomsoprøret rullede ind over Danmark i 1968.

Det påvirkede i høj grad hans første politiske handlinger.

– Jeg var en af dem, der blev vakt lidt af 68’oprøret. Så jeg har da spænet op ad Østerbrogade fra den amerikanske ambassade mod Østerport Station med en politimand med hævet knippel bagved, efter der havde været demonstration mod krigen i Vietnam, husker han.

Han kom selv fra en borgerlig familie, så for ham personligt var det også et oprør.

– Der var en plakat på forsiden af Ekstra Bladet, hvor der stod ’stop den gale mand’ og så et billede af Nixon. Det havde jeg klistret i bagruden af min 2CV. Det syntes min far ikke om, men min mor var for Christiania.

Da Christiania blev besat, var Søren Enemark også på Christianitternes side.

– Jeg syntes Christiania var et fantastisk eksperiment. Det var da stofferne og kriminaliteten kom ind, det gik ned af bakke, mener han.

I de unge år var Socialdemokratiet heller ikke noget for Søren Enemark.

– Jeg boede i København, hvor det var Egon Weidekamp og Urban Hansen, der var de førende socialdemokrater. Det var ikke nogen, der trak i mig. Jeg havde en god kammerat, som meget gerne ville have mig med, men jeg havde svært ved at se mig sammen med de gamle gutter, som jeg syntes, havde nogle gamle holdninger, husker han.

Lærer i Glostrup

Søren Enemark blev uddannet folkeskolelærer i 1975 fra N. Zahles Seminarium og fik arbejde på Nordvangsskolen i Glostrup. Fra den tid er der rigtig mange gamle Glostrup-borgere, der kan huske ham.

– Der er mange, der kan huske mig som lærer, selvom de ikke har haft mig i skolen, men fordi jeg var gårdvagt, siger han.

Det var også arbejdet i Glostrup, der fik ham til at forlade København og flytte til Glostrup.

– Jeg havde den holdning, at det måtte være nemmere for min kone at tage fra Glostrup til København for at gå på arbejde, end det var for mig at tage fra København til Glostrup for at gå på arbejde, siger han.

Så i 1980 flyttede familien til Glostrup, og kort herefter, blev Søren Enemark medlem af Socialdemokratiet.

– Jeg var inviteret med til generalforsamling i marts 1980 af en af mine tidligere kollegaer, som spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at være med. Der blev nedsat en gruppe af lærere i socialdemokratiet, som snakkede om, hvordan vi skulle reformere vores skolevæsen. Der skulle laves nye læreplaner, og så var jeg bare med.

Borgmester

I 1982 blev Søren Enemark også deltidsbrandmand i Glostrup. Det skulle vise sig at være en beslutning, der fik stor indflydelse på resten af hans liv. I 1990 fik han nemlig fuldtidsarbejde i beredskabet, hvor han senere blev leder.

I 1990 blev han også første gang valgt ind i kommunalbestyrelsen i Glostrup. De to ting kombineret gav muligheden for at blive borgmester. Gunner Larsen trak sig som borgmester, og da formanden for Socialdemokratiet i Glostrup kiggede på kandidaternes kvalifikationer, kom Søren Enemarks navn ud i toppen, så han blev borgmester.

– Det havde jeg aldrig drømt om, at jeg skulle være, men det blev jeg. Hvis der er nogle lokalpolitikere, der siger, de ikke vil være borgmester, så er de fulde af løgn. Hvis man gerne vil være politiker, så er det klart det ultimative. Det er ligesom med fodboldspillere, alle vil gerne være professionelle. Den eneste professionelle i det lokalpolitiske liv, det er borgmesteren, siger Søren Enemark.

Som borgmester var han flere gange på kant med moderpartiet.

– Jeg ligger nok på den venstre side af Socialdemokratiet. Jeg har aldrig deltaget i en hetz mod folk, der har en anden religion, end jeg har. Det har man også ringet til mig fra centralt hold og sagt, Søren, kan du ikke dæmpe dig lidt. Men det kunne jeg ikke se nogen grund til, siger han.

Væltet som borgmester

Efter valget i 2009 så det ud til, at Søren Enemark skulle fortsætte som borgmester. Det skete dog ikke, da Charlotte Brangstrup sprang fra SF, blev løsgænger og pegede på John Engelhardt som borgmester.

– Det var noget af et spring. Jeg var glad for at være, der hvor jeg var. Selvom det var snævert, havde jeg vundet valget. Så selvfølgelig bliver man ikke vildt begejstret, husker han.

Han bærer dog ikke nag.

– Jeg bærer ikke nag, jeg kan mene, det var en ubehagelig situation, men jeg har ikke energi til at bære nag, det er ikke en del af min natur, siger han.

Efterfølgende endte Søren Enemarks handlinger, hvor han søgte personoplysninger på Charlotte Brangstrup med en dom.

– Den historie kan jeg desværre ikke fortælle, for det ville kræve, at der var andre end mig, der var ærlige og åbent ville fortælle deres del af historien. Og det sker nok aldrig, siger han.

Tre måneder senere trak han sig fra politik.

Tiden uden politik

I de 8 år udenfor politik arbejdede Søren Enemark på Genbrugsstationen.

– Det var en utrolig dejlig periode for mig med supergode kolleger. Det var mange, der undrede sig over, at jeg kunne arbejde sådan et sted, men for mig var arbejdet meget givtigt og meningsfuldt, siger han og fortsætter:

– Der var også en af det daværende flertal, der ville have mig fyret, fordi man da ikke kunne have sådan en som mig ansat, men det satte resten af bestyrelsen sig imod. Og så havde jeg jo også min lille gravhund Hector, som betød så meget for mig i den tid. Vi var uadskillelige, og vi har fået mange smil fra glostrupperne, når vi gik tissetur gennem Rådhusparken.

Tilbage i politik

Efter Søren Enemark havde trukket sig, havde han forestillet sig, at det var slut med politik. Op til kommunalvalget i 2017 var der dog flere, der opfordrede ham til at stille op igen.

– Der var mange gamle socialdemokrater, der var gået ud af politik, og man kunne se at ved næste valg, var der også flere erfarne, der gik ud. Man mente, det ville være godt at have en, der kunne bringe historien ind i gruppen. Så jeg blev opfordret til at stille op. Jeg skyndte mig at sige nej til dem, rigtig mange gange. Så er det den gamle cirkushest bliver fristet lidt af lugten af savsmuld. Næsten på kridtstregen sagde jeg ja, siger han.

Efter valget stod Socialdemokratiet til igen at være oppositionsparti. Det var noget, han mente skulle foregå på en ny måde.

– John havde vundet valget. Vi vidste, vi skulle knokle virkelig hårdt for, at borgerne skulle opdage, at der er et alternativ til det siddende styre. Den kant, som der skal til, når man er opposition, den manglede lidt i de foregående otte år. Det daværende flertal blev lidt overraskede over, at der kom mindretalsudtalelser, det havde man ikke prøvet i otte år. Lige pludselig fik man en socialdemokratisk gruppe, som var superaktiv og meget velforberedt, siger han.

I foråret 2018 blev Lars Thomsen ekskluderet af Venstre. Samarbejdsgruppen opstod, og nu var Socialdemokratiet pludselig en del af flertallet.

– Den diskussion har man stadig, om der skal være en politisk karensperiode, før man kan hoppe til et nyt parti. Men sådan er det ikke. Den politiske situation ser jo anderledes ud i dag, end den gjorde på samme tidspunkt sidste år, så der sker meget i lokalpolitik. Den situation, der er i Glostrup lige i øjeblikket, er meget utraditionel, det tror jeg ikke man har haft mange andre steder. At borgmesteren sidder uden et flertal. Det må være en utroligt ubehagelig situation, det misunder jeg ikke John.

Familien betyder meget

I de seneste 30 år har politik betydet rigtig meget i Søren Enemarks liv. Men der har, især i de seneste år, også været tid til andre ting.

– Jeg er frivillig operatør i biografen, jeg har min lille biografklub, Bogart Bio. Vi er også en gruppe ældre mennesker, der en gang om ugen spiller petanque sammen. Vi overholder ikke altid reglerne. Det er lige så meget socialt. Vi er mennesker, der har kendt hinanden i mange år. Det er smadder hyggeligt, siger han.

Derudover betyder familien meget for Søren Enemark.

– Jeg har to store børn og fem børnebørn, dem bruger jeg meget tid på. Anna Maria og jeg henter børn en gang om ugen. Jeg hjælper meget gerne mine børn, siger han.

Familien var også en vigtig faktor, da Søren Enemark købte sommerhus.

– I forbindelse med, at min svigermor døde, så brugte vi arven på et sommerhus i Jylland. Specielt da jeg sad som borgmester var det et fristed, som var helt unikt. Der var ikke nogen, der kunne ringe efter mig. Der var 320 kilometer hjem. Der var man fuldstændig fri. Det var fantastisk dejligt. Jeg er stadig glad for at komme derover. Vi og vores børn er glade for at komme derovre og besøge vores jyske familie, siger Søren Enemark.