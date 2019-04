Stærk trafikaftale for Vestegnen

DEBAT. Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Medlem af Folketinget

Morten Bødskov minder mere og mere om Nicolai Wammen. De to socialdemokrater har det til fælles, at de taler og taler fuldstændig uden at lade sig påvirke af den virkelighed, de taler om. Nu senest Bødskovs svar til mig den 26. marts.

Der er ikke gjort noget for Vestegnen i trafikaftalen, siger Morten Bødskov. Øh hvad?

Tre ud af fem støjværn i planen kommer Vestegnen til gode. Ring 5 etableres med aftalen og kritiseres straks af Bødskov for kun at gå til Frederikssundmotorvejen. Mærkeligt at kritisere det, når nu Socialdemokratiet ikke er tilhænger af Ring 5 overhovedet. Ring 5 kommer netop Vestegnen til gode, fordi mere trafik føres vest om vores område. Dertil kommer udvidelsen af Motorring 3 og 4. Udvidelse af Hillerød- og Frederikssundmotorvejen kommer ikke til at påvirke Vestegnen nævneværdigt – modsat hvad Bødskov mener. Og hvor er det egentlig Socialdemokratiet vil gøre af bilerne og lastvognstogene? Vil de trylle dem væk? Der synes efterhånden ikke at være andre muligheder til stede?

Og så lykkedes det på mystisk vis Bødskov at blande S-togene, der intet har med trafikaftalen at gøre, ind i debatten. Morten Bødskov ved godt, at Dansk Folkeparti sammen med hans eget parti har ønsket, at DSB ændrede køreplanen. Men Morten Bødskov ved også godt, at DSB ikke er forpligtet til at rette ind efter et folketingsflertal – og det har DSB afvist at gøre. Morten Bødskov kaster sig endelig over en meget omtalt omfartsvej i Mariager, som hans egen transportordfører Rasmus Prehn er tilhænger af. Så den kan vi nok forvente bliver til noget i tilfælde af et magtskifte. Men om det bliver til noget med de gode initiativer for Vestegnen, det har Bødskov stadig ikke villet svare på.