Støj, støv og lugt i Ejby

GLOSTRUP. Renovering af tag på affaldssilo kan give gener for naboerne i Ejby

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra uge 18 og frem til uge 26 renoverer Vestforbrænding taget på affaldssiloen og udskifter 2.000 kvadratmeter tagareal. Arbejdet kan medføre mindre støj-, støv- og lugtgener i nærområdet.

– Når vi åbner for taget til affaldssiloen, kan der forekomme støv og lugt – det er dog helt ufarligt for omgivelserne. Vi bestræber os på at minimere generne ved at reetablere taget løbende og holde det lukket uden for arbejdstid. Samtidig har Vestforbrænding en kraftig udsugning i siloen, som er med til at minimere generne, siger kommunikationschef Peter-Henrik Goosmann.

Arbejdet vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 18.00 og på lørdag fra kl. 7.00 til 14.00. Undtagelsesvis kan arbejdstiden forlænges på enkelte dage. Støjgenerne vil være minimale udenfor den normale arbejdstid og vil primært forekomme i de første par uger, når det gamle tag bliver fjernet.