Tilbage i samarbejde om supercykelstier

DEBAT. Af Henrik Lund (SF), Folketingskandidat

På kommunalbestyrelsens møde onsdag 10. april 2019 fremsatte SF forslag om, at Glostrup kommune genindtræder i samarbejdet om hovedstadens supercykelstier. For SF er det vigtigt, at de svage trafikanter kan komme sikkert gennem trafikken, men også at der gives et godt og fornuftigt alternativ til at køre i egen bil. Dette både af hensyn til miljøet og trængslen på vores veje. Vi ser supercykelstierne som et godt alternativ til pendlerne, kombineret med en stadig forbedring af den kollektive trafik – busser, S-tog og snart letbane. Vi synes derfor i SF, at det er helt naturligt, at Glostrup er aktiv part i samarbejdet omkring udviklingen af supercykelstierne.

Glostrup er allerede og bliver i endnu højere grad et trafikalt knudepunkt for pendlertrafikken, og vi bør derfor arbejde kraftigt for at begrænse antallet af biler, da vi i SF finder, at vores veje har nået den maksimale belastning. Og formålet med supercykelstierne er netop at skabe et konkurrencedygtigt alternativ. Derudover giver cyklen også et bedre bymiljø, mindsker trængslen og øger sundheden – det sidste både til gavn for den enkelte og for samfundet. Forskellige studier viser nemlig, at antallet af sygedage falder med op mod en tredjedel ved blot en halv times cykling fem dage om ugen. Også kommunen vil nyde godt af, både i forhold til færre sygedage blandt de cyklende ansatte, men også ved en lavere udgift til sygedagpenge.

Der er således masser af gode argumenter for, at Glostrup – helt naturligt – igen er en del af samarbejdet omkring supercykelstierne, men også at kommunen bør arbejde for, at såvel pendlere som byens borgere benytter cyklen og cykelstierne.