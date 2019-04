Tilfredse med pædagogerne – ikke med normeringerne

DEBAT. Af Louise Midjord, Laura Dixen, Nadia Nathan og Dorte Pedersen, Initiativtagere til forælderopråb i Vallensbæk

Kenneth Kristensen Berth har i sit debatindlæg den 9. april fat i det essentielle om forældreopråbet den 6. april, og hvorfor vi forældre fortsætter med at råbe op: Der mangler voksne i daginstitutionerne. Vi ønsker dog fokus flyttet til, hvilke handlemuligheder, der måtte være for at øge de reelle normeringer til gavn for børnenes tryghed og udvikling.

Derfor glæder det os at læse Borgmesterens svar i samme debat om, at ”visionen om at skabe et udviklende børne- og ungeliv er noget af det, der betyder rigtig meget for mig”. Vi håber, det betyder, at vi snarest ser minimumsnormeringerne på dagsordenen i byrådet, så kommunen ikke fortsat skal være en af de dårligst normerede kommuner i Danmark. Så forældre kan være trygge ved at aflevere deres børn i institutionerne, og børnene kan få de voksenhænder, der er behov for hver dag. Kravet om minimumsnormeringer er ifølge flere forskere netop kun et absolut minimum, hvis vores børn ikke skal lide af omsorgssvigt i institutionerne.

Borgmesteren henviser i samme svar til forældrenes tilfredshed med dagtilbuddene i Vallensbæk. Den tilfredsundersøgelse, borgmesteren henviser til, kan dog ikke bruges i forhold til tilfredshed med normeringerne i daginstitutionerne. Hvis man kigger på de enkelte spørgsmål og resultater fra tilfredshedsundersøgelsen i 2016, er det tydeligt, at der ikke spørges til forældrenes opfattelse af normeringer. Spørgsmålene lægger op til, om forældrene er tilfredse med det pædagogiske personales indsats under de givne rammer – hvilket er noget helt andet end, om der er hænder nok. Der, hvor forældrene er mest utilfredse, er netop på spørgsmålet om pædagogernes tid og ressourcer, hvilket er det tætteste, man kommer på at kunne måle tilfredshed med normeringer. Så den tilfredshed, som borgmesteren henviser til, er altså den generelle tilfredshed med det pædagogiske personales indsats inden for den tid, de har til rådighed – ikke en tilfredshed med antallet af voksne pr. barn.