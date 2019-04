Tre sæt medaljer i påsken

U13 drengene fra Glostrup var nogle af dem, der kom hjem med medaljer. Foto: Jan Larsøe

SPORT. I påsken var fem hold fra Glostrup Basketball Klub til Aarhus Basketball Festival. Det er et traditionsrigt stævne med deltagelse af hold fra Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Island

Af Jesper Ernst Henriksen

Årets stævne blev en kæmpe succes for Glostrup Basketball Klub. Tre af klubbens dygtige hold fik således medaljer og pokaler med hjem.

Klubbens U15 pigehold fik efter en fremragende indsats i gruppespillet, kvalificeret sig til semfinalen, hvor de skulle møde Lugi Basket fra Lund i Sverige. Her leverede de på højeste niveau og sikrede sig en sejr på 14 point. Finalen var imod rivalerne fra Køge, her var kræfterne desværre brugt op og Køge for stærke. Pigerne kunne dog meget fortjent hænge sølvmedaljerne om halsen.

Klubbens U13 og U15 drenge, som normalt er en del af mesterrækken, leverede også på højt niveau.

U15 drengene vandt sikkert deres pulje, med sejre over blandt andet Aalborg og Viby, som er mesterrækkehold i Jylland. Det gav dem en semifinale mod Næstved, som er et stærkt hold. Vores drenge spillede en rigtig flot kamp, men det var desværre ikke nok på dagen. Det betød en bronzekamp mod lokalrivalerne fra Hvidovre. En lige og intens fight kampen igennem, hvor Glostrup drengene dog havde den sidste dygtighed, hvilket gav dem nogle flotte og velfortjente bronzemedaljer.

U13 drengene var i en svær pulje, hvor de blandt andet slog et stærkt tysk hold fra Charlottenburg. Det blev desværre også til nederlag mod stærke mesterrækkehold fra Skovbakken og Næstved. Det gav en plads i b-slutspillet hvor de i semifinalen mødte Horsens. Efter en svær start, leverede holdet et kæmpe comeback og vinder en flot sejr. Det betyder en finale mod Hvidovre. Her leverede holdet deres bedste præstation i turneringen, med flot spil i begge ender af banen, hvilket gav en sejr på 14 point. Drengene kunne herefter modtage guldmedaljer og en flot pokal.

Klubben kunne altså tage succesfuldt hjem fra Aarhus Basketball Festival med tre sæt medaljer og pokaler.