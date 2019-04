U13 basketdrenge i Final 8

U13 drengene fra Glostrup har kvalificeret sig til Final 8. Foto: Jan Larsøe

SPORT. U13 drengene fra Glostrup Basketball er nu blandt de otte bedste hold på Sjælland. De skal derfor til finalestævne

Af Jesper Ernst Henriksen

U13 drengene fra Glostrup Baskets sæson er tæt på at være slut. De startede sæsonen med et indplaceringsstævne, der bragte dem i Mester B rækken. Her gik det så godt, at de efter jul rykkede op i den bedste række for årgange, Mester A. Fra denne række kommer seks hold direkte i Final 8. Her havde Glostrup-drengene haft en lidt svær halvsæson uden sejre, da de i sidste kamp skulle møde Hørsholm. Vinderen ville kvalificere sig til afslutningsstævnet blandt de otte bedste hold.

Det blev en meget intens og tæt kamp. Glostrup-drengene satte tryk på i forsvaret, hvor de tvang Hørsholm til svære afslutninger, hvilket gav en lille føring kampen igennem. Hørsholm stod dog også godt i forsvaret, så det var en lavtscorende affære. Ved indgangen til sidste periode er Glostrup foran med fem point. Hørsholm giver dog ikke op og kæmper sig tilbage på uafgjort med få minutter tilbage. Her træder Glostrup-drengene dog i karakter, de vil bare have den sejr. De lukker kontant ned i forsvaret og har nogle flotte angreb, som giver vigtige scoringer. Sejren ender med at blive på 53-46 og jublen blandt drenge og trænere bryder løs.

Holdet har dermed kvalificeret sig til final 8 i slutningen af april. Inden da skal de i påsken med resten af Glostrup Basketball Klub til Aarhus Basketball Festival, hvor de skal dyste med både danske og udenlandske hold.