Usunde boligbyggerier i Vallensbæk

DEBAT.

Af Erik Kærgaard Kristensen PhD, arkitekt og økonom Selsøvej 58 2665 Vallensbæk Strand

Lejlighedsmarkedet i hovedstadsområdet har været glødende i de senere år, hvilket har ført til, at der er bygget for meget – nu falder priserne.

Er det i den situation en kommune skal planlægge cirka 1.000 nye boliger med omkring 3.000 beboere? Det er ikke desto mindre det som Vallensbæk er i færd med på de gamle erhvervsgrunde ved Vejlegårdsvej. Det er kommunens dårligste beliggenhed, få meter fra Køge Bugt motorvejen, hvor støjbelastningen med borgmesterens ord er direkte sundhedsskadelig?

Motorvejen er hævet fem meter over terræn, og det er ikke realistisk at tro, at boligområdet kan afskærmes fra støjen, der som bekendt breder sig cirka en kilometer fra Danmarks mest trafikerede motorvej.

Den trafikale infrastruktur ved Vejlegårdsvej vil næppe kunne klare den øgede biltrafik; der er jo ikke nogen op- og nedkørsel til motorvejen, Ring 3 bliver snart snævret ind til to spor på grund af letbanen etc. Det vil resultere i trafikkaos. Og med 20% flere borgere skal kommunens serviceapparat udbygges. Det koster og skatten er allerede højere i Vallensbæk.

Risikoen for at boligerne ikke kan sælges/udlejes på normale vilkår er stor. Og hvem mon kommer til at bo i Vallensbæks nye ’støjhaver’, og hvem kommer til at betale huslejen? Det ligner et selvmål.

For få uger siden bragte Kristeligt Dagblad forundret nyheden om, at seks ud af ti nyfødte børn i Vallensbæk ikke har en dansk mor. Vallensbæk er landets suveræne højdespringer og indtager nu 2. pladsen på dette område. En udvikling der er eskaleret de seneste år på grund af Vallensbæks mange usælgelige byggerier. Flertallet af børn, der starter i Vallensbæks skoler om fire år er ikke danske. Går udviklingen som andre steder, vil det medføre, at ressourcestærke danske børnefamilier flytter til andre kommuner.

De konservatives politik truer den sidste rest af Vallensbæks selvstændighed.