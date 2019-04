Venstre og Dansk Folkeparti: Alle skal spare det samme

GLOSTRUP. Venstre fremsatte på kommunalbestyrelsens møder et alternativt forslag, der primært bød på en procents besparelse om året i tre år for alle

Af Jesper Ernst Henriksen

Venstre og Dansk Folkeparti stemte ikke for den plan, som Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) vedtog. De fremlagde i stedet en alternativ plan, der indeholdt tre punkter, hvoraf de to første tager udgangspunkt i den plan, som Samarbejdsgruppen vedtog.

Ud af de 31 punkter, som Samarbejdsgruppen vedtog, ville V og DF finde besparelser på ti millioner kroner, hvor Samarbejdsgruppen fandt 14.

Med en ny ledelsesmodel ville V og DF finde otte millioner kroner, hvor Samarbejdsgruppen finder 12 millioner kroner. V og DF giver også længere tid til at finde besparelsen.

Det var ikke i forslaget nærmere specificeret, præcis hvilke punkter, V og DF ville vælge at spare eller hvordan, den nye ledelsesmodel skulle se ud.

– Når en organisation skal tilpasses på så stor en arbejdsplads, så synes vi, det er direktionen, der skal stå for det. Det er ikke ansvarsforflygtigelse, men det er trods alt dem, der har fingeren på pulsen, sagde Leif Meyer Olsen (V).

Den største forskel er, at V og DF ville spare 1 procent om året i 2020, 2021 og 2022, så budgettet i 2022 og frem ville være tre procent lavere.

– Venstre har valgt at fremlægge en alternativ plan. Den virker hurtigere og mere effektivt. Den løser opgaven til punkt og prikke og sikrer, at vi ikke skal gå fra krise til krise i de næste mange år. Bevares – den rammer bredt, så alle bliver ramt en lille bitte smule. Tilskud til det ene og det andet bliver skåret ned med en procent om året i tre år, men beløbet reguleres jo med pris- og lønfremskrivning. Biblioteket kan kun købe 99 bøger om året i stedet for 100, og måske skal taksterne på dagtilbud hæves, så kommunens udgifter på dagtilbud nedsættes med en enkelt procent. Det er en kedelig kur, der varer i tre år, men så er vi på ret køl, sagde Leif Meyer Olsen, da han fremlagde planen.

Planen giver i alt 50 millioner kroner, så der er ti millioner kroner i overskud i forhold til det krævede, der så kan prioriteres til andre ting.

Større konsekvenser

Ifølge Lene Jensen, der er formand for Glostrup Lærerforening og næstformand i hovedudvalget, vil V og DF’s plan have noget større konsekvenser end lidt færre nye bøger på biblioteket.

– Hvis det kun er på indkøb, så kan man ikke finde de beløb, der er nødvendige. Hvis det er på alle konti, vil det betyde, at man skal reducere antallet af lærere og pædagoger, så lærerne skal have mere undervisningstid og der skal være flere børn per pædagog, det samme på ældreområdet, hvor de ældre kan få mindre tid til hjemmehjælp, siger hun.

Fra Samarbejdsgruppen var der også kritik af den manglende prioritering.

– I politik, der skal vi prioritere. I prioriterer ved at skære en procent over det hele. Det er nemt nok at sige til direktionen, at I skal spare tre procent. Jeg synes, det er vigtigt som politiker, at vi siger, hvor det er, vi bliver nødt til at skære ned, sagde Lars Thomsen (Bylisten).

– Desværre er Venstres plan meget overordnet og vil være en grønthøstermetode og en form for omprioriteringsbidrag, som vi kender det fra staten, hvor ansvar usynliggøres og med en udskydelse af endelige beslutninger til et senere tidspunkt. Socialdemokratiet vil være betænkelige ved at udskyde flere beslutninger som konsekvens af Venstres forslag. Vi skylder organisationen og de berørte ledere og medarbejdere at træffe beslutninger nu, sagde Lars Høimark.