Ventetiden er forbi for vinterbadere

Vinterbaderne fra Bifrost kan nu endelig se frem til nogle ordentlige badeforhold. Foto: Dorte Schmidt

BRØNDBY. Nu bliver vinterbadernes faciliteter langt om længe opgraderet. Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde afsat penge til at skyde projektet i gang

Af Robert Hendel

Alt godt kommer til den, som venter. Det kan medlemmerne af Vinterbadelauget Bifrost skrive under på.

Vinterbaderne, som indtil nu har holdt til i livredderhuset på stranden der holder til i Brøndby Havn, har længe ønsket sig rigtige faciliteter – et badehus med sauna i Brøndby Havn. Nu ser det så ud til, at det har været ventetiden værd.

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev der afsat en halv million kroner til projekteringen, og ifølge Borgmester Kent Max Magelund (S) kan medlemerne af Bifrost se frem til et nyt badehus allerede næste år.

Flere medlemmer af vinterbadelauget Bifrost var mødt op til mødet i kommunalbestyrelsen, og de fik ros for at have

ventet tålmodigt på, at punktet om badefaciliteterne blev bragt op i byrådssalen.

– Vedholdenhed belønner sig langt hen ad vejen, lød det blandt andet fra Arno Hurup Christiansen (S) med henvisning til, at vinterbaderne har ventet i mere end fire år på en afklaring på de nye faciliteter.

Ifølge Mette Engelbrecht (V) begyndte debatten på Facebook i forbindelse med en valgkamp, og her gav hun og Arno Hurup Christiansen håndslag på, at de ville lægge stemmer til projektet.

– Er der noget, Kommunalbestyrelsen har været enige om, så er det, at det her skal bygges, lød det blandt andet i salen fra Mette Engelbrecht.

Samtidigt lagde hun vægt på, at der også skal kigges på lysforholdene på vejen ned til de kommende vinterbadefaciliteter.

– Det handler ikke kun om badehuset, men også måden, vi kommer derned på, sagde hun på byrådsmødet.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby, Vagn Kjær-Hansen udtrykte tilfredshed med, at projektet nu endelig kommer i gang.

– I har ventet længe. Det er bestemt ikke jeres skyld, at tingene er blevet forsinket, sagde Vagn Kjær-Hansen til de fremmødte vinterbadere.

Også Allan Runager fra Dansk Folkeparti udtrykte stor tilfredshed med, at vinterbaderne kan se enden på en sag, der har kørt i lang tid, og hvor han blandt andet har ønsket at få undersøgt forureningen i havnen:

– Vi vil ikke have, at Bifrosts medlemmer bliver syge af at bade i havnen.

Hos vinterbaderne glæder man sig over, at der er kommet en afklaring på projektet med nye badefaciliteter, og at der nu kommer noget konkret på bordet.

– De sidste fire år har vi som bestyrelse ikke kunnet formidle noget videre. Det kan vi så nu, så det er super fedt, siger Nicolai Bidstrup, som sidder i bestyrelsen i Vinterbadelauget Bifrost, og som var ét af flere fremmødte medlemmer under debatten i byrådssalen.