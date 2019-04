Vi bør fejre Dannebrogs 800-års dag

DEBAT. Marlene Frandsen (V), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup

Hvert år den 15. juni fejrer vi i Danmark Valdemarsdag. Vi mindes dagen hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Estland. I 2019 er Valdemarsdag en særlig dag, for her fylder hele Danmarks og verdens ældste nationalflag 800 år. Det ville Venstre og Dansk Folkeparti i Glostrup gerne have fejret ved en markering i kommunen, og vi foreslog derfor på kommunalbestyrelsesmødet i april at afsætte 10.000 kr. til fejringen. For selvom verden er i opbrud, så forbliver Dannebrog et symbol, der samler os som ét folk. Det er det, Venstre og Dansk Folkeparti ville fejre i Glostrup sammen med borgerne. Desværre vil Samarbejdsgruppen i Glostrup ikke være med til fejringen. De vil hellere bruge 258.000 kr. på deres eget forslag, hvor alle i Samarbejdsgruppen skal have hver deres sag med – d.v.s. at der nu skal flages den 1. maj på arbejdernes internationale kampdag, den 8. marts på kvindernes internationale kampdag og der skal indkøbes nye flag, så der kan flages for Norden, Nordisk Råd og FN. Når alle i Samarbejdsgruppen skal til fadet, bliver det dyrt for Glostrups borgere. Pengene var ikke afsat i Samarbejdsgruppens budget for 2019 eller i overslagsårerne, og det er derfor ekstra penge, der nu skal bruges. Venstre og Dansk Folkepartis holdning er, at kommunen kun skal flage i henhold til de officielle flagdage, og vi kan ikke se et formål i, at Glostrup Kommune skal bruge borgernes penge på at flage på symbolske dage som for eksempel 1. maj, hvor man fejrer modsætninger i samfundet, i stedet for at fejrer det som samler. Slet ikke når man har bragt sig i en økonomisk situation, hvor kommunen skal spare og flere medarbejdere må afskediges. Det er Samarbejdsgruppens politiske prioritering, og det tager vi i Venstre og Dansk Folkeparti afstand til.