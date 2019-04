Virksomhederne har fået en ’Wall of Fame’

I Glostrup Kommune er der lige så mange arbejdspladser, som der er borgere. Erhvervslivet er derfor på mange måder en vigtig del af Glostrups DNA. Her bliver den nye ”Wall of Fame” på Glostrup Rådhus nærstuderet. Foto: Martin Simonsen.

GLOSTRUP. Glostrup Kommune har fået lavet en ”Wall of Fame”, der hædrer de virksomheder, der gennem årene har vundet kommunens Erhvervspris, CSR-diplom eller Iværksætterdiplom

Af Jesper Ernst Henriksen

– Erhvervslivet spiller en vigtig rolle for Glostrup Kommune. Med en ”Wall of Fame” ønsker vi at anerkende de virksomheder her i Glostrup, der har leveret ekstraordinære resultater og præsteret særligt godt inden for f.eks. social ansvarlighed og iværksætteri. Nu bliver de virksomheder flot præsenteret her på rådhuset – og det, synes jeg, absolut er fuldt fortjent, siger Torben Jensen, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Glostrup Kommune.

Med tildeling af diplomer og erhvervspris vil der fremover følge en placering på ”Wall of Fame”. Den kan ses i modtagelsen til Borgerservice på rådhuset. De tildelte virksomheder kan også ses på Glostrup.dk/wall-of-fame.