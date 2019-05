1. maj med fokus på valgkamp

I Glostrup var der pænt fyldt i den store sal under biblioteket 1. maj. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. 1. maj i Glostrup fejrede Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti traditionen tro i kælderen under biblioteket. De to partier havde inviteret Folketingskandidater til at tale

Af Jesper Ernst Henriksen

1. maj i Glostrup stod i Folketingsvalgets tegn. Der var taler fra fire Folketingskandidater, der alle talte om landspolitiske tiltag.

Den første taler var Kasper Sand Kjær, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Glostrup. Han talte om sin egen familiebaggrund, og hvordan hans forældre og bedsteforældre fik hjælp af velfærdssamfundet.

– Et velfærdssamfund, der bygger på stærke værdier om solidaritet og ligeværd. Hvor vi tror på, at det er gennem fællesskabet, at vi opnår mulighed for og frihed til at leve det liv, vi ønsker. Og hvor vi tror på, at når vi alle sammen gør det vi kan, så har vi fortjent retten til et godt liv, sagde han.

Anden taler var Serdal Benli, der er Socialistisk Folkepartis spidskandidat i Københavns omegns storkreds.

Tredje taler var Henrik Lund, der er Socialistisk Folkepartis kandidat i Glostrup. Han talte under overskriftenfællesskabet giver håb.

– Netop 1. maj er vel om nogen, dagen, hvor fællesskabet fejres. Dagen hvor arbejderne sammen markerer de sejre, fællesskabet har opnået. Dagen, hvor arbejderne står sammen med håbet om en bedre fremtid. Og lige i disse dage kampen om et bedre arbejdsmiljø, en styrket indsats mod social dumping og bedre kontrol af illegal arbejdskraft, som underbyder danske løn og arbejdsvilkår, sagde han.

Fjerde og sidste taler var Astrid Krag fra Socialdemokratiet. Hun er opstillet i Roskilde, så hende kan man altså ikke stemme på som borger på Vestegnen.