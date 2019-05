Åbent hus på dagcentre

Arkivfoto

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag den 8. maj er der åbent hus på dagcentrene på Ældrecenter Hvissinge fra kl. 16 til 18.30. Der vil være mulighed for at få en rundvisning i huset og tale med brugerne, personalet og de frivillige. Der er også et program med et varieret udvalg af aktiviteter, så man kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå i

dagcenter. Der er blandt andet mulighed for at prøve en tur på en el-cykel, spil på multiskærm, kreativt værksted og smagstest-konkurrence i køkkenet.