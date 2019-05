Åbent på, ved og i vandet

Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Klap en krabbe, prøv at ro kajak eller få en tur i en sejlbåd. Der var masser af mennesker og aktiviteter til Havnens dag i lørdags

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag var der masser af mennesker i og omkring Vallensbæk Havn, hvor der i havne over hele Danmark var havnens dag.

Der var naturligvis fokus på foreningerne i og omkring havnen. Vallensbæk Modelskibsklub udstillede deres modelskibe, der var mulighed for at prøve at ro kajak eller stå på stand up paddle eller sejle optimistjolle.

Livet i vandet var der også mulighed for at komme helt tæt på, i et lille bassin lå der nemlig nogle krabber, som man kunne tage op og holde – hvis man turde.

Det muntre køkken var naturligvis blevet til den muntre kabys, når det nu var havnens dag.

Når man færdes i og omkring vand er sikkerheden selvfølgelig også vigtig, så man kunne prøve at kaste med redningskrans.

Dykkerklubben havde også åbent hus, men da sommeren ikke helt viste sig fra sin bedste side i år, var der ikke så mange, der ville ud med snorkel. Der var dog en del forbi for at kigge på udstyret.

Blandt de lokale sejlere var der flere, der åbnede deres både, så nysgerrige kunne komme med en tur ud på vandt.