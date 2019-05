Ældre blev kloge på testamente

160 ældre blev klogere på testamenter. Foto: Verner Rath

BRØNDBY. Ældre i Vallensbæk og Brøndby fik meget ud af et foredrag om, hvordan man skal lave testamente

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 8. maj afholdt Ældre Sagen fra Vallensbæk og Brøndby i samarbejde et foredrag omhandlende ”Fremtidsfuldmagter og Arv” på Ældrecentret Gildhøjhjemmet i Brøndby. 160 gæster mødte op for at høre jurist Torsten Lenstrup fra sekretariatet i Ældre Sagen fortælle om, hvordan man kan passe godt på hinanden – også juridisk.

Han talte om den nye arvelov fra 2008 og at det er vigtigt at sikre sig, mens man stadig har det godt fysisk og psykisk. Derudover svarede han på masser af spørgsmål fra salen.

– Det var intet problem for Torsten Lenstrup, som med sin vidende, levende og humoristiske måde besvarede spørgsmålene. Mange af gæsterne sagde til sidst, at det var et utrolig relevant emne at holde foredrag om, specielt når man lever i denne tidsalder, hvor mange familier er splittet op. Torsten Lenstrup gjorde flere gange opmærksom på, at man til enhver tid kunne kontakte Ældre Sagen og få råd og rådgivning, fortæller Inge Mauritzen fra Ældre Sagen.