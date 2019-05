Ældre spiste sammen

Der var masser af hygge til Danmark spiser sammen i Vallensbæk. Foto: Jerry Nielsen

VALLENSBÆK. Der bliver knyttet nye venskaber, når Ældre Sagen i Vallensbæk holder Danmark spiser sammen

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 4 maj var Pilehavehus i Vallensbæk klar til at tage imod 50 gæsterne, som var inviteret til ”Danmark spiser sammen”.

Danmark spiser sammen er et arrangement med fokus på fællesskab om det at spise. Især Ældre Sagen arrangerer mange fællesspisninger, da ensomhed er mere udbredt blandt ældre end i resten af befolkningen. Der var derfor også fokus på hyggen i Vallensbæk.

Efter kaffen spillede Nicolai Bang på klaver, og man kunne ønske, hvad man ville høre af melodier, som alle kunne synge med på. Der blev sunget både Lille sommerfugl, Lundeborghymnen, Avenyen med flere. Snakken gik livligt ved bordene.

Det var 6. gang Vallensbæk afholdt ”Danmark spiser sammen”, og flere af gæsterne havde været med før. Flere fortalte, at de fik dannet nye venskaber ved den lejlighed, og for eksempel havde Karsten på 91 år inviteret en bekendt med, som også gerne ville lære nye mennesker at kende.

– Utrolig mange ved ikke, hvordan de skal komme ud og møde andre, som man kan drikke kaffe med, gå en tur med eller bare sidde og småsludre med. Det kan de finde til Danmark spiser sammen, siger Inge Mauritzen fra Ældre Sagen i Vallensbæk.

Næste arrangement ”Danmark spiser sammen” i Vallensbæk afholdes den 23. november 2019.