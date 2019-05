Amazon kommer – Hvordan fungerer det?

SPONSORERET INDHOLD: Der har længe været snak om, at Amazon snart indtager det danske marked. Mange mener, at det er lige rundt om hjørnet, mens andre er mere skeptiske. Men en ting er sikker, før eller siden, kommer Amazon til Danmark. Men du kan faktisk allerede nu handle på Amazon, og her kan du læse om hvordan det fungerer.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad er Amazon

Hvis man skal starte helt fra bunden, så var Amazon egentlig en online boghandel. Den startede i USA i 1994, og er i dag verdens mest værdifulde virksomhed. Dette skyldes blandet andet, et virksomheden ikke længere kun sælger bøger. I dag kan du nemlig købe alt mellem himmel og jord, på Amazons hjemmeside.

Dette betyder også, at der de seneste år, har været en stor udvikling i virksomheden. Du kan i dag selv både køb og sælge, alt fra møbler og mad, til webhosting og streamingtjenester. Platformen er allerede rigtig stor, og har på verdensplan mere en 300 millioner kunder.

Du kan som kunde købe næsten alt, og ofte til fordelagtige priser. Dette er også en af grundene til, at Amazon har vokset sig så stort. Derudover er Amazon også rigtig dygtige på deres levering, som kan være helt ned til få timer. Dette vil man dog ikke opleve, hvis man handler som dansk kunde endnu. Det er heller ikke til, at sige om det vil være tilfældet, lige i starten når Amazon kommer til Danmark.

Sådan fungerer Amazon

Amazon er en platform, hvorpå man som virksomhedsejer, kan sælge sine produkter. Som virksomhed kan man enten vælge, at være FBA eller FBM bruger. Dette betyder, at man enten kan vælge selv, at stå for lager og distribution af sine varer (FBM). Eller man kan sende sin varer til Amazons lager, også står de opbevaret der, og Amazon står så for distribution, kundeservice, og hjælpe med, at øge dine salg (FBA).

Der er fordele og ulemper ved begge metoder, og hvad der passer bedst til en, afhænger af mål og virksomhed. Det er ikke så dyrt, at komme i gang med, at sælge på Amazon. Men hvis man mangler den lille startkapital, kan man låne penge hos Lendme.dk.

Hos Amazon springer man nogle mellemled over, og derfor er det også nemmere, at presse priserne ned. Derfor har Amazon også den fordel, at de kan tilbyde produkter til billige priser. Det er da også de lave priser, den hurtige levering, og det brede sortiment, som gør Amazon til en helt unik virksomhed. Derudover er det også de faktorer der gør, at folk er vilde med Amazon, og virksomhederne har svært ved, at konkurrere med platformen.

Du kan også have et Amazon Prime abonnement, det giver både en mulighed for, at bruge Amazons musik- og film streaming. Men du vil også sikre dig, at få fri fragt på alle dine købe. Derfor er Amazon også en stor trussel, både for detail og streamingtjenesterne herhjemme. I USA har 80% af alle husstande, allerede et Amazon Prime abonnement.

Det vil Amazon betyde for dansk detail

Der er meget snak om, hvad Amazon vil betyde, for dansk detailhandel. Måske vil man opleve, at Amazon vil være konkurrenceforvridende, og flere mindre webshops, ikke vil kunne klare kampen. Dette skyldes, at Amazon har en stor fordel, da de er stærke på pris og leveringstid. Dette vil primært ramme de mange B2C, virksomheder der sælger direkte til forbrugerne.

Dog er Amazon ikke kun en skidt ting, for det danske handelsliv. Du kan nemlig hoppe med på trenden, også er der rigtig mange muligheder for din virksomhed. Der ligger nemlig enorme mængder data, på kunderne på Amazon. Du har derfor rig mulighed for, at målrette din markedsføring til din målgruppe. Dette skyldes som sagt, at du får adgang til enorme mængder kundedata, når du tilmelder dig på Amazon.

Derudover kan produktionsvirksomheder også, rigtig meget gavn af Amazon. Man vil nemlig nu kunne springe led over, og tage en stor del af fortjenesten til sin egen virksomhed.