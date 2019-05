Bedst til at få folk i arbejde

Arkivfoto Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune er den bedste i landet til at få ledige ud af passiv forsørgelse. Tæt samarbejde med borgere og virksomheder er forklaringen

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune ligger nummer et i landet, når det handler om at få ledige borgere væk fra passiv forsørgelse. Det viser en frisk opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Opgørelsen laves to gange om året, og Vallensbæks placering er en forbedring fra november, hvor Vallensbæk lå på en samlet 7. plads ud af landets 98 kommuner, når det gælder indsatsen for modtagere af sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp.

Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen glæder sig over den fornemme placering:

– Den mest lige vej til et godt liv er en aktiv hverdag med uddannelse eller job. Alle mennesker har noget at bidrage med og skal have mulighed for at bruge deres ressourcer. Det er udgangspunktet for Vallensbæks beskæftigelsesindsats. Vi tror på det bedste i borgene, og at de selv er interesserede i at undgå en tilværelse på passiv forsørgelse. Vores flotte placering var heller ikke mulig uden samarbejdet med de lokale virksomheder.

René Sigaard Mikkelsen, der er leder af beskæftigelsesindsatsen i Vallensbæk, supplerer:

– Motiverede ledige, fokuserede jobcentermedarbejdere og virksomheder, der er klar til at give ledige en chance. En tidlig og målrettet indsats bærer tydeligvis resultater, og det er et skulderklap til både de ledige, medarbejderne i jobcentret og de lokale virksomheder.

Opgørelsen tager udgangspunkt i de enkelte kommuners befolkningssammensætning og såkaldte rammevilkår, og når her frem til, at Vallensbæk har en procent færre ledige end man kan forvente, svarende til 90 færre ledige fuldtidspersoner.