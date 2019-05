Biljagt på Park Allé

Denne Mercedes kørte voldsomt på Park Allé i forrige uge. Foto: presse-fotos.dk

GLOSTRUP / BRØNDBY En voldsom biljagt startede på Park Allé i Brøndby og sluttede på Ørnebjergvej i Glostrup. Politiet efterlyser ofre

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag den 8. maj kl. 14.45 fik Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om at en Mercedes kørte med 100-140 km/t på fortov og cykelsti på Park Allé i Brøndby i retning fra Brøndbyøster mod Brøndbyvester. Politiet kørte med mange biler til området. Kort efter anholdt de en 30-årig mand på Ørnebjergvej i Glostrup, som de mistænker for at have kørt bilen og forvoldt fare for liv eller førlighed. I forbindelse anholdelsen fandt politiet et mindre kvantum hash og amfetamin samt to ulovlige knive og CS gas.

Var du udsat for en farlig situation i forbindelse med kørslen vil Københavns Vestegns Politi gerne høre fra dig på tlf. 43 86 14 48 eller 118.