Blue Energy giver dig gennemskuelig og bæredygtig energi

Hvad enten du skal finde elleverandør privat eller til erhvervsbrug, så ved du, hvor svært det er at finde rundt i eludbyderne.

Selvom el er et produkt, vi alle køber, er det for de fleste et kompliceret produkt, som er svært at forstå. Elselskaber kommunikerer ofte alt for teknisk og kompliceret, og de giver dig regninger, som er svære at gennemskue. Dette er der ét elselskab, som prøver at lave om på.

Blue Energy hedder de, og de leverer både strøm privat samt erhvervsstrøm. Elselskabet prøver blandt andet på at skabe enkle og forståelige forklaringer samt transparente regninger til deres kunder. Samtidig kommer deres elløsning med et løfte om, at den er er 100 % klimavenlig.

Blue Energy er oppe mod de store spillere – hvilket også ses i det faktum, at deres ejer er på forbes liste ‘30 under 30’, som årligt kårer de mest interessante og nyskabende entreprenører.

Et målrettet elselskab

Blue Energy er et elselskab med et helt konkret formål. Deres vision er en fuldstændig grøn omstilling af energinetværket i Danmark.

Blue Energy ønsker at gøre det let for danskerne at købe og investere i deres egen grønne strøm. De arbejder for at gøre den grønne produktion af strøm lettere at forstå og købe.

De vil hjælpe alle de borgere, der ønsker at være med til at gøre en reel forskel i den grønne omstilling. Blue Energy hævder, at deres løsning på elforsyning vil give den enkelte borger en økonomisk fordel, samt at den vil sætte gang i omstillingen til et grønt energinetværk.

Forstå det komplicerede elnetværk med en simpel elregning

Den strøm, som kommer ud af din stikkontakt lige nu og her, kan ikke fortælle, om den er grøn eller sort. Effekten af strømleverancen er den samme hver gang, du tænder på kontakten.

Men der er stor forskel på, hvilke elproducenter du støtter med din elregning. Dette forsøger Blue Energy at gøre mere gennemskueligt. Med deres elløsning får du en fast, månedlig elregning, hvor al dit forbrug er inkluderet. Så behøver du ikke at spekulere mere over din elregning.

Grøn og bæredygtig el

Ideen bag Blue Energy udspringer af troen på, at mennesker ikke er ligeglade med, hvordan deres strøm er produceret. Kul, olie og gas producerer store mængder CO2 og anden luftforurening, som bringer negative klimaforandringer, som det ses i de seneste år. Disse forandringer vil kun blive værre med tiden, hvis samfundet ikke gør noget ved det kollektivt.

Derfor sælger Blue Energy kun strøm, som udelukkende støtter vedvarende strømproducenter samt de nyeste solcelle- og vindmølle-anlæg.

Elløsning, som er 100% klimavenlig

Blue Energy påstår, at deres strøm er 100% klimavenlig. Dette forklarer de ved, da de investerer i grønne certifikater for hver kWh, deres kunder forbruger. På denne måde støttes opførelsen af nye vedvarende energikilder ved hver eneste brugte kWh.

Mere konkret foregår det sådan, at Blue Energy køber et grønt certifikat som dækker de kWh, du forbruger. Et grønt certifikat er et certifikat, der bliver udstedt ved alle vedvarende energikilder, eksempelvis en vindmølle eller et solcelle-anlæg. Blue Energy kan købe det grønne certifikat og derpå købe den værdi, som vindmøllens producerede kWh udgør. Derfor kan du via den strøm, du forbruger gennem Blue Energy, støtte 100 % klimavenlig energiproduktion.

Med Blue Energy får du både en overskuelig elregning med frit forbrug samt en forsikring om, at du støtter den grønne omstilling.