Brandstationen er åben

Der er åben brandstation lørdag i Glostrup. Foto: Hovedstadens Beredskab

GLOSTRUP. Lørdag er der masser af aktiviteter omkring brandstationen

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 25. maj åbner Hovedstadens Beredskab brandstationen i Glostrup fra kl. 10 til 13. Store og små er velkomne til de mange spændende aktiviteter. Man kan prøve at komme gennem en forhindringsbane, som det nogle gange er at komme ud af en brændende bygning for beboerne, og ind i bygningen for brandvæsnet. Man kan lære førstehjælp som stabilt sideleje eller man kan få sminket et sår. Man kan prøve at slukke en ildebrand med vandslange. Og så kommer brandvæsnets maskot, ildefanten forbi.

Brandstationen i Glostrup ligger på hjørnet af Kildevej og Bryggergårdsvej.