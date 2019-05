Café for demente og deres pårørende

Her klipper John Engelhardt en symbolsk rød snor til demenscaféen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Kommune har fået en demenscafé, hvor demente og deres pårørende kan mødes. Det er endnu en opgradering i rækken af forbedringer for de demente og deres pårørende, som er sket over de seneste år

Af Jesper Ernst Henriksen

Den tredje mandag i hver måned fra kl. 14 til 16 er der åbent i en ny demenscafé, som ligger på 1. sal over Aktivitetscenteret på Sydvestvej. Caféen bliver drevet i et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Ældre Sagen i Glostrup.

– Jeg er rigtig glad for, at vi i samarbejde med Ældre Sagen er lykkedes med at oprette en demenscafé. I demenscaféen vil kommunens demenskoordinatorer og frivillige fra Ældre Sagen være til stede. Det vil være et sted, hvor man kan få en snak med andre, som har fået demens tæt ind på livet. Der vil også være mulighed for at få støtte og gode råd over en kop kaffe. Det kommer til at foregå i de hyggelige og trygge rammer på Solkrogen på Sydvestvej, som vi har fået lov til at bruge til formålet af Aktivitetscenteret, sagde borgmester John Engelhardt.

Caféen vil indeholde en blanding af faglige indlæg (for eksempel hvordan takler man som pårørende de forskellige situationer?) og aktiviteter mere rettet mod de demensramte, for eksempel gamle filmklip, sang, ”hvornår var det nu, det var?” samt foredrag. Det kan også være, der kommer en hund forbi.

Derefter klippede borgmesteren en symbolsk rød snor over. Det gjorde han i kælderen under biblioteket, da der var bedre plads. Han har selv haft demens inde på livet.

– Ingen mennesker med demens eller deres pårørende bør føle sig alene med sygdommen. Jeg kender også til demens fra min egen familie, og jeg ved, hvor svært det kan være. Derfor er vi naturligvis glade for, at vi kan åbne sådan en café, hvor der er mulighed for at møde ligesindede, der er mulighed for at danne netværk og opleve en støtte. Jeg håber, caféen vil blive brugt flittigt og der vil blive mange gode og hyggelige stunder i Solkrogen, sagde han.

Lortesygdom

Lars Thomsen, formand for Social-, Sundhed- og Seniorudvalget, var også med til indvielsen. Han talte lige ud af posen.

– Hver gang jeg taler om demens, så siger jeg altid, det er en lortesygdom. Det er et hårdt ord, men som John også siger: Næsten os alle sammen har oplevet velfungerende mennesker gå hen og miste den normale livsvilje. Det gør så ondt at se det, sagde han.

Han lagde også vægt på, at demenscaféen skal være for de pårørende.

– Vi skal også passe på de pårørende, der lever med mennesker med demens. Derfor er en café et godt sted, hvor man kan komme og snakke med hinanden, komme og udveksle erfaringer, sagde han.

Han blev udvalgsformand for 5,5 år siden, og på det tidspunkt haltede behandlingen af demensramte i Glostrup noget. Det er derfor noget, som kommunalbestyrelsen har givet penge til over de seneste år.

– Vi brugte 92 procent af ældremilliarden på demensområdet, fordi det lå også meget på sinde, at vi gør noget for vores demente. Vi har nu højere normeringer på ældrecentrenes demensafdelinger, uddannet demenskoordinator på alle ældrecentre, to demenskonsulenter, udendørs muligheder på ældrecentrene, hvor man kan gå rundt og røre og dufte og få nogle input, pårørendegrupper, for ægtefæller eller partnere til demensramte, nævnte han blandt andet.