Af Mette Agner Clausen

Fredag den 24. maj fra kl. 20 til 21.30 er der tværpolitisk vælgermøde på Café de Lune i Glostrup Shoppingcenter arrangeret af Det Konservative Folkeparti. Valget til Folketinget og Glostrups lokale kandidater vil være i centrum. Kandidaterne bliver Steffen Mølgaard Jensen, Det Konservative Folkeparti, Henrik Lund, Socialistisk Folkeparti, Abbas Razvi, Det Radikale Venstre og Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet. Aftenens ordstyrer bliver Dan Kornbek Christiansen Formand for Det Konservative Folkeparti i Glostrup.

– Jeg håber der kommer rigtig mange og at vi får en god og livlig debat om hvad vi i Glostrup ønsker, at dem inde på Christiansborg skal gøre når det gælder lokale, nationale og internationale spørgsmål. Vi er glade for at kunne afholde et sådanne møde hos en af byens centrale erhvervsdrivende, udtaler Dan Kornbek Christiansen fra de konservative i Glostrup.