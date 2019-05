Der er ingen undskyldning – brug din stemme

Ayse Naz Demirel opfordrer alle med stemmeret til at bruge den Foto: Privat

DEBAT.

Af Ayse Naz Demirel Elev i 8. klasse på Brøndby Strand Skole

En dag sad jeg sammen med min veninde og slappede af på min sofa og var på internettet. Der poppede der en masse reklamer op fra politikere. Nu er der snart valg. Det fik mig til at spørger min veninde, om hun vil stemme, når hun bliver 18. Uden at tænkte over spørgsmålet, svarede hun hurtigt “Nej, hvem orker”.

Jeg oplever, at unge mennesker ikke tager politik seriøst, og at de ikke vil stemme, når der er valg. De er ligeglade med politik. Det synes jeg er en ret bekymrende tendens.

Jeg har valgt at tage praktik hos Yildiz Akdogan (S), som er den første kvinde valgt ind i Folketinget med indvandrebaggrund. Jeg har lært, hvor hårdt det er at føre valgkamp, hvor mange timer politikere faktisk arbejder.

Jeg har også lært, at det er vigtigt, at man stemmer. Det er ikke lige meget. Du er også en del af det danske samfund. Din stemme er med til at bestemme, hvordan landet skal ligge. Det er vores stemmer, der kommer til at tælle nu og senere hen.

Det samme gælder voksne mennesker. Der er nogle, der ikke gider at stemme, selvom de godt kan. Alligevel brokker de sig, når der er noget galt.

Demokrati betyder folkestyre. Det vil sige, at alle borgere i Danmark, der er over 18 år, kan stemme. De er på den måde med til at påvirke det danske samfund for eksempel i forhold til om vi skal gøre noget for klima og investere mere i uddannelserne – det synes jeg, at vi skal.

Jeg er ikke i tvivl. Alle unge, der har stemmeret, skal bare ned at til Folketinget den 5. maj. Som ung danskere har vi ingen undskyldning. Vi unge er fremtiden og vi skal gøre en forskel, derfor er det vores pligt at stemme.