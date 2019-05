Det store kørekort i valgkamp

Mattias Tesfaye og Rasmus Jarlov var begge ude at køre lastbil i onsdags. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Onsdag var Mattias Tesfaye (S) og Rasmus Jarlov (C) på besøg ved Dekra i Brøndby, hvor de kørte lastbil. Det kom der både masser af grin ud af og nogle løfter til eleverne

Af Jesper Ernst Henriksen

Normalt roser politikerne hverken sig selv eller andre for at bakke. Men når det handler om at bakke i bogstaveligste forstand, så kan de godt. Onsdag sad Mattias Tesfaye for første gang i en lastbil og skulle en tur rundt på Dekras manøvrebanen.

– Jeg har ikke engang sidder på passagersædet i en lastbil, så det var en jomfrutru for mig. Men bemærk lige, at jeg bakkede den fuldstændig perfekt på plads, så jeg er et naturtalent. Så jeg ved, hvad jeg skal lave, hvis jeg ikke bliver genvalgt, sagde han stolt bagefter.

Rasmus Jarlov var selv ude af politik et par år, hvor han tog stort kørekort netop ved Dekra i Brøndby.

– Jeg mødte min gamle kørerlærer, så det har været et meget hyggeligt besøg, sagde han.

Han har selv både bus og lastbilkørekort og har en virksomhed, der kører turistture. Han var imponeret over Mattias Tesfayes køreevner.

– Han skal være velkommen til at søge en stilling, jeg mangler chauffører.

Lang ventetid

Dekra tilbyder både et 6-ugers kurser, der giver kørekort til lastbil eller bus og en nyere vejgodstransportuddannelse, der er en tre-årig erhvervsuddannelse med lærlingetid ligesom tømrer eller murer. Her bliver de første elever færdige denne sommer.

– Jeg er blevet bekræftet i, at vi har en god skole liggende her i Brøndby, som hjælper mange fra arbejdsløshed til fast arbejde.

Nu er de begyndt at starte egentlige lærlingeuddannelser op. Det har jeg selv været indblandet i på Christiansborg, så jeg har været spændt på, hvordan det fungerer i praksis, men det lyder til, at de er kommet rigtig godt i gang, siger Mattias Tesfaye.

Dekra har job eller lærepladsgaranti på flere af deres uddannelser og kurser.

– Jeg er særligt nysgerrig på lærepladsgarantien. Det er et tilbagevendende problem på erhvervsuddannelserne, at folk slutter grundforløbet af og ikke kan finde en praktikplads.

På denne her skole og et par tekniske skoler har de vendt det lidt på hovedet og sagt, at man har en garanti for at få en praktikplads, hvis man gennemfører og ikke har fravær. Det kræver et meget tæt samarbejde med erhvervslivet og at de stoler på, at dem der faktisk bliver godkendt kan levere i virkeligheden. Der tror jeg, de offentlige erhvervsskoler har lidt at lære, siger Mattias Tesfaye.

Rasmus Jarlov fik også et par ting med hjem til Christiansborg.

– Jeg er rystet over, at de fortæller, at der er 13 ugers ventetid på at komme til køreprøve, fordi politiet ikke har folk nok til at få gennemført køreprøver. Det synes jeg er helt uacceptabelt. Der sidder arbejdsgivere, der venter på, at folk kommer ud. Vi har mangel på chauffører, så kan det ikke være rigtigt, at det skal være politiet, der er flaskehals for, at folk kan komme i arbejde.

Man tager et kursus på seks uger, og så skal man vente 13 uger på at komme til køreprøve, det skal der simpelthen gøres noget ved. Det ved jeg også, der bliver arbejdet på, men jeg synes, det har taget for lang tid, siger han.