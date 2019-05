Dødstrusler mod Folketingskandidat

Ukendte gerningsmænd forsøgte at antænde Hans Blaabergs valgplakater Foto: privat

BRØNDBY. Brændende valgplakater med dødstrusler blev fredag aften smidt foran Nye Borgerliges Folketingskandidat Hans Blaabergs hoveddør

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag aften sad Hans Blaaberg, Foketingskandidat for Nye Borgerlige, i sit hjem i Brøndby og arbejdede, da der blev banket på hans hoveddør. Da han åbnede, lå to af hans valgplakater foran døren. Der havde været ild i den ene. På den anden stod der: Jeg håber du dør.

– Jeg er lidt rystet. Min første opfattelse var, at det var drengestreger. Men da jeg fik tænkt lidt over det, så tænkte jeg, at det går lidt ud over grænsen for drengestreger. Især fordi, der var sat ild til dem, siger han.

Ved Københavns Vestegns Politi bliver sagen taget meget alvorligt:

– Det er politiets opgave at sikre, at alle partier og kandidater kan deltage i den demokratiske debat. Der skal ikke herske tvivl om, at når vi får en anmeldelse af denne karakter, så indleder vi efterforskning og efterforsker disse sager i bund, siger politidirektør Kim Christiansen.

Læs hele historien i Folkebladet tirsdag den 21. maj.