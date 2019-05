Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 17 og 18

Af Jesper Ernst Henriksen

27-årig sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Fredag den 26. april kl. 17.47 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Sportsvej i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 27-årig kvinde, idet hun havde stjålet diverse varer. Hun blev sigtet for butikstyveri af patruljen, som hun erkendte.

Fredag den 26. april kl. 20.00 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Butikkens personale havde tilbageholdt to 18-årige mænd, en 21-årig mand og en 19-årig mand, idet de havde stjålet varer fra butikken. De blev alle fire sigtet for butikstyveri, som de erkendte.En politipatrulje rykkede lørdag den 27. april kl. 20.37 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Sportsvej i Glostrup. En 55-årig polsk mand blev tilbageholdt af butikkens personale, idet han havde stjålet diverse varer fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.En politipatrulje standsede søndag den 28. april klokken 03.04 en 26-årig mandlig bilist på Trippendalsvej i Glostrup. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte narkokørsel delvist og nægtede kørsel uden førerret.En politipatrulje standsede mandag den 29. april kl. 00.27 en 21-årig mandlig bilist på Dalvangsvej i Glostrup. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for narkokørsel samt kørte ham til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede.Tirsdag den 30. april kl. 13.37 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra elektronikbutik på Hovedvejen i Glostrup. En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 63-årig mand, idet han havde stjålet varer fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han nægtede.