Døgnrapporten

Billist påkørte knallert

BRØNDBY. En politipatrulje kørte fredag den 3. maj kl. 06.20 til en anmeldelse om et færdselsuheld på Park Allé i Brøndby. En 51-årig mandlig knallertfører kørte ad vejen, hvor han ramte en modkørende 24-årig mandlig bilist, idet bilisten skulle foretage et venstresving. Knallertføreren slap med mindre skader og blev kørt på hospitalet til undersøgelser. Den 24-årige mand blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt samt kørsel uden førerret, idet han ikke havde kørekort. Han erkendte begge sigtelser.

Polsk par begik butikstyveri

GLOSTRUP. Lørdag den 4. maj rykkede en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra byggemarked på Ejby Industrivej i Glostrup. En butiksmedarbejder havde set en 61-årig kvindelig polak putte diverse varer under tøjet, hvor en 68-årig mandlig polak holdt øje. Butiksmedarbejderen tilbageholdte derfor parret. De blev begge sigtet for butikstyveri af patruljen, som de erkendte.

Bærbar stjålet fra bil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Toyota Aygo sket torsdag den 2. maj mellem kl. 12.30 og kl. 15.00 i en parkeringskælder på Hovedvejen i Glostrup. En lås var opbrudt, og en bærbar computer var stjålet.

44-årig erkendte spirituskørsel

VALLENSBÆK. En politipatrulje standsede lørdag den 4. maj kl. 22.08 en 44-årig mandlig bilist på Vallensbæk Torvevej i Vallensbæk, idet han kørte over hastighedsgrænsen. Manden blev skønnet påvirket af alkohol, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for spirituskørsel samt kørte ham til blodprøver på Albertslund politigård. Han erkendte sigtelsen i øjeblikket.

20-årig erkendte narkokørsel

BRØNDBY. En politipatrulje standsede onsdag den 8. maj kl. 01.20 en 20-årig mandlig bilist på Ulsøparken i Brøndby Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.

Dreng sigtet for tyveri

GLOSTRUP. Tirsdag den 7. maj kl. 12.27 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri på Hovedvejen i Glostrup, hvor en 17-årig dreng var blevet tilbageholdt af butikkens personale. Drengen havde stjålet diverse varer, hvorfor patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han nægtede.

36-årig mand uden kørekort

GLOSTRUP. Mandag den 6. maj klokken 13.35 standsede en politipatrulje en 36-årig mandlig bilist på Nordre Ringvej i Glostrup, idet han ikke benyttede sikkerhedssele. Manden kørte uden førerret, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte. En 46-årig mand blev desuden sigtet for at have overladt førerretten til en person uden førerret. Han erkendte også.

23-årig mand uden kørekort

BRØNDBY. En politipatrulje standsede fredag den 10. maj en 23-årig mandlig bilist på Tybjergparken i Brøndby Strand. Manden kørte uden kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte. En 23-årig kvinde blev ligeledes sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, idet hun havde overladt et køretøj til en person uden førerret. Hun erkendte.

41-årig mand uden kørekort

GLOSTRUP. Torsdag den 9. maj kl. 13.50 bragte en politipatrulje en 41-årig mandlig bilist til rutinemæssig kontrol på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden kørte uden kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte.

Tyveri fra varebil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en rød varebil af mærket Ford Transit sket mellem onsdag den 8. maj kl. 17.00 og torsdag den 9. maj kl. 06.45 på Albertslundvej i Vallensbæk. En større mængde værktøj var stjålet.