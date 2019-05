Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 19 og 20

Af Jesper Ernst Henriksen

42-årig sigtet for narkokørsel

VALLENSBÆK. En politipatrulje rykkede lørdag den 11. maj kl. 20.13 ud til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Søndre Ringvej i Vallensbæk Strand. En vaks bilist havde set en forankørende bilist køre meget slingrende, hvorfor han kontaktede politiet, idet han mistænkte bilisten for at køre spirituskørsel. Patruljen standsede bilisten – en 42-årig mand – og skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte delvist.

En politipatrulje standsede søndag den 12. maj kl. 15.30 en 27-årig mandlig bilist på Park Allé i Brøndby. Manden kørte uden gyldig kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.En politipatrulje kørte mandag den 13. maj kl. 17.07 til en anmeldelse om et butikstyveri fra byggemarked på Hovedvejen i Glostrup. En butikskontrollant havde tilbageholdt en 32-årig mand, idet han havde stjålet diverse værktøj fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort Nissan Primastar varebil sket mellem mandag den 13. maj kl. 18.00 og tirsdag den 14. maj kl. 06.40 på Brøndbyøster Torv i Brøndby. En rude var knust, og diverse el-værktøj var stjålet.Mandag den 13. maj kl. 18.15 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Vallensbækvej i Vallensbæk. En 37-årig mandlig bilist skulle svinge til venstre og overså en 37-årig mandlig cyklist, hvorfor cyklisten påkørte hans bil. Cyklisten slap med mindre skader, og manden blev sigtet for vigepligtsforseelse, som han erkendte.En politipatrulje standsede onsdag den 15. maj kl. 01.50 en 23-årig mandlig bilist på Kærlunden i Brøndby Strand. Manden kørte uden førerret, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.