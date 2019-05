Døgnrapporten

Af

Indbrud i villa

GLOSTRUP. Der skete et villaindbrud mellem onsdag den 15. maj klokken 08.00 og fredag den 17. maj klokken 13.15 på Poppelhusene i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker samt kontanter var stjålet.

På narko, uden lys og kørekort

BRØNDBY. Fredag den 17. maj kl. 23.03 standsede en politipatrulje en 18-årig mandlig bilist på Strandesplanaden i Brøndby Strand, da han kørte uden lys i mørke. Manden kørte uden kørekort. Han blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte kørsel uden førerret og forkert lygteføring.

Tyveri fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid varebil af mærket Nissan sket på Kirkebjerg Allé i Brøndby mellem onsdag den 15. maj kl. 15.00 og lørdag den 18. maj kl. 11.00. En lås var opbrudt, og diverse el-værktøj var stjålet.

Indbrud i villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Østerager i Glostrup sket mellem fredag den 3. maj klokken 07.30 og lørdag den 18. maj klokken 08.50. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker samt tasker var stjålet.

Fuld mand kørte galt på knallert

VALLENSBÆK. Fredag den 17. maj kl. 02.05 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et solo-uheld på Vallensbæk Stationstorv i Vallensbæk Strand. En 46-årig mandlig knallertfører havde mistet herredømmet over knallerten, hvorefter han havde påkørt et cykelautoværn og væltet. Han slog sit hoved, men slap uden større skader. Patruljen skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, som han nægtede.

58-årig mand kørte fuld

GLOSTRUP. En politipatrulje bragte en 58-årig mand til rutinemæssig standsning på Hovedvejen i Glostrup mandag den 20. maj kl. 16.42. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.

Bosnisk kvinde sigtet for tyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte onsdag den 22. maj klokken 15.34 til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Hovedvejen i Glostrup. En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 72-årig bosnisk kvinde, idet hun havde stjålet parfumer og make-up. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun nægtede.

60-årig mand uden kørekort

GLOSTRUP. Torsdag den 23. maj kl. 09.30 bragte en politipatrulje en 60-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Gamle Landevej i Glostrup. Manden kørte uden kørekort, hvorfor han blev sigtet og anholdt for kørsel uden førerret. Han erkendte.

32-årig mand kørte fuld

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede onsdag den 22. maj kl. 22.45 en 32-årig mandlig bilist på Hovedvejen i Glostrup, idet han kørte uden tændte baglygter. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.