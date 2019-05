Driftleder fejrer 40 år i fjernvarmen

Erik Skalka. Foto: Privat.

BRØNDBY. I denne uge bliver der markeret et jubilæum hos Brøndby Fjernvarme, hvor driftlederen har været ansat i 40 år

Af Robert Hendel

Onsdag den 15. maj 2019 er en særlig dag for Erik Skalka, der er driftleder hos Brøndby Fjernvarme.

Den dag kan han fejre 40 års jubilæum i virksomheden, der forsyner store dele af Brøndby Kommune med fjernvarme. Her er han stille og roligt steget i graderne.

– Jeg blev ansat i tidernes morgen som rørlægger. Det var jeg i 6-7 år, og så blev jeg det, der hed ledningsmester, og det var jeg indtil 2016, hvor den daværende driftleder gik på pension, forklarer Erik Skalka, som måtte søge stillingen som driftleder, da den blev slået op.

Erik Skalka er langt fra den eneste, der har været i Brøndby Fjernvarme i en længere årrække, og det ser han som en styrke.

– Det giver et godt sammenhold, at vi er en del, der har været her i en længere årrække, og det har gjort det sjovt at være med til den udvikling, der er sket med udbygningen af fjernvarmen og de distributionsnet, jeg har arbejdet med, fortæller den kommende jubilar, der ikke er endt på fjernvarmecentralen ved et tilfælde.

– Jeg er født og opvokset i Brøndbyøster, og min far var varmemester derude i en meget lang årrække. Det har jo så gjort, at jeg fra barnsben har rendt rundt på varmecentraler i Brøndbyerne.

Ude for en grim ulykke

Med 40 år på samme arbejdsplads har Erik Skalka oplevet lidt af hvert.

– Det, at man har kunnet få lov til at udvikle sig og gå frem i systemet, er et af højdepunkterne for mig personligt, men også sammenholdet og samarbejdet med kollegaerne og bestyrelsen imellem har gjort stort indtryk på mig, siger Erik Skalka.

Der er dog også en anden oplevelse, som Erik Skalka husker tilbage på. Den nu godt 62-årige driftleder var næsten lige begyndt hos Brøndby Fjernvarme, da han kom ud for en grim ulykke, der endte med et besøg på Hvidovre Hospitals brændsårsafdeling.

– Omkring 1979 havde vi en grim ulykke nede i en pumpestation ved Vestvolden, og der var jeg en af tre, der blev skoldet. Det er en af de ting, man i hvert fald husker, for det gør modbydeligt ondt at blive skoldet, fortæller Erik Skalka.

Siden er det mest blevet til positive oplevelser for den snart 62-årige driftleder, der boede i Brøndby i de første 30 år af sit liv. Siden er bopælen rykket til Glostrup, hvor en stor del af fritiden går med at pleje hus og familie.

40-års jubilaren fortæller, at han er glad for sin arbejdsplads, og her fortsætter han, så længe helbredet er i orden, og lysten er til stede. Dog bliver det næppe til endnu et jubilæum om 10 år.