E-paper ramt af adblocker

HELE OMRÅDET Bruger du adblocker kan du ikke få adgang til e-paper

Af Jesper Ernst Henriksen

Folkebladet har modtaget flere henvendelser fra læsere, der ikke har kunnet få adgang til vores e-paper via Folkebladets hjemmeside. Fejlen ser ud til at skyldes, at læserne har en ad-blocker installeret, der blokerer for annoncer. Folkebladets e-paper bliver af denne identificeret som en reklame og derfor blokeret.

Folkebladet vil gerne opfordre alle læsere med ad-blockere til at oprette folkebladet.dk som en undtagelse i deres ad-blocker, så annoncer bliver vist korrekt på vores hjemmeside. Folkebladet er et annoncefinansieret medie, annoncerne er nødvendige for, at vi kan levere gratis journalistik til læserne.

Her er et link til denne uges e-paper: https://www.e-pages.dk/folkebladetforglostrupogvestegnen/153/

Derudover er det muligt at læse Folkebladet via vores app DS-lokalaviser, der virker til både Android og Apple.