En eftermiddag i sundhedens tegn i Café Perlen

BRØNDBY. Brøndby Strand Projektet inviterede sammen med Brøndby Kommune og Kræftens Bekæmpelse på sundhedsdag i Café Perlen

Af Robert Hendel

Bliver man fuld af ”Blommer i Madeira”?

Det var et af spørgsmålene, da Brøndby Strand Projektet i samarbejde med Brøndby Kommune og Kræftens Bekæmpelse havde inviteret til Sundhedsdag i Café Perlen.

Formålet med dagen var ifølge arrangørerne dels at bringe sundheden tættere på beboerne, og dels at skabe et forum, hvor de fremmødte foreninger og organisationer kunne skabe netværk på tværs af hinanden.

Derfor var en række lokale såvel som nationale foreninger, der arbejder med både fysisk og mental sundhed, inviteret til Brøndby strand. Her kunne de besøgende blandt andet møde frivillige og fagpersoner fra Diabetesforeningen og Ældresagen og Brøndby Jazzklub, der hver især havde en stand.

Enkelt stande var særligt populære. Det gjaldt de stande, hvor de fremmødte gæster kunne deres egen sundhedstilstand.

Behandlingscenter Brøndby stod for et af de mere kuriøse indslag på sundhedsdagen. Behandlingscenteret gjorde det muligt at få testet sin alkoholprocent efter at have spist den fyldte chokolade ”Blomme i Madeira”, der til stor overraskelse for nogen ikke er helt appelsinfri.

Der skal dog en del ”blommer” til, før du skal bekymre dig om at sætte dig bag rattet.

Ifølge arrangørerne var dagen en så stor succes, at man ønsker at gentage arrangementet næste år.