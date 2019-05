Én klub – to finaler

Foto: Robert Hendel

SPORT. I denne uge skal både Brøndbys IF’s bedste herre og damehold spille pokalfinale. Folkebladet har, i ligestillingens navn, stillet de to trænere de samme spørgsmål

Af Jesper Ernst Henriksen

Denne uge spilles to pokalfinaler, der på mange måder minder om hinanden. I begge pokalfinaler tager Brøndby IF mod et hold fra Jylland, der sidste år vandt det danske mesterskab. Kvinderne tager mod Fortuna Hjørring, mens herrerne tager imod FC Midtjylland. I begge finaler er Brøndby IF forsvarende mestre. Og begge hold ledes af en træner, der selv har spillet i Brøndby IF.

Der er dog også forskelle. For mens kvinderne i Brøndby IF netop er blevet danske mestre, så afhænger succes i herrernes sæson i høj grad af succes i pokalfinalen.

Folkebladet interviewede i sidste uge de to trænere, Martin Retov fra herrerne og Per Nielsen fra damerne. Og for at finde ud af, om der er flest ligheder eller flest forskelle, stillede vi de to trænere præcis de samme spørgsmål – så lader vi det være op til læserne at vurdere ligheder og forskelle.

Martin Retov:

Hvordan skal I forberede jer til pokalfinalen?

Vi skal forberede os, som vi altid gør. Det handler om at analysere modstanderen, finde ud af, hvor har de svagheder, hvor har de styrker, så træner man ud fra det.

Hvad forventer I af modstanderen?

Det er Midtjylland, vi skal møde. Det er et hold, som vi godt ved har nogle styrker omkring dødbolde, omkring power og dynamik. Så det er noget med at forberede sig godt på at vinde andenbolde, sørge for, at de ikke får for mange dødbolde omkring vores boks og så ellers spille vores spil. Jeg synes, vi har været dygtige, når vi har spillet fodbold mod Midtjylland, når vi har fået den ned på jorden og har kombineret.

Hvordan er taktikken i en pokalfinale i forhold til en ligakamp?

Den adskiller sig meget. Det er alt eller intet på dagen. Det er den største, enestående begivenhed i Danmark i forhold til fodbold. Det er den dag, hvor alt bliver afgjort, man spiller om en pokal, det er en fornøjelse at være med til.

Det betyder, der vil være lidt ekstra nerver og lidt sommerfugle i maven på de fleste. Det er en stor begivenhed, og man ved godt, det er vigtigt, at man har det rigtige spændingsniveau på dagen, og man finder det rette niveau.

Hvad forventer du af kulissen?

Hvis den bare nogenlunde lever op til, hvad den gjorde sidste år og forrige år, så bliver det en helt forrygende dag. Jeg glemmer ikke, da vi kom ind med bussen sidste år, og man kunne se hele den fjerne tribune. Den var fuldstændigt gul og blå. Det var et fantastisk syn, og jeg tror aldrig jeg har set noget lignende. Det håber jeg selvfølgelig, at vi kommer til at opleve igen.

Hvordan vil kulissen påvirke jer?

Jeg håber kun, det vil påvirke positivt. Det er noget, vi skal bruge som ekstra energi at vide, vi har en masse mennesker i ryggen, der vil os det bedste. Det skal spillerne også tage med sig, i stedet for at være anspændt og nervøse, skal de bruge det som 12. mand. Forhåbentligt giver det dem den ekstra energi til at kunne presse fremad.

Hvad skal du lave, når det andet hold spiller finale?

Det ved jeg ikke endnu. Det kommer nok også lidt an på, hvordan vores egen kamp er gået.

Hvordan tror du, den anden kamp går?

De må jo være favoritter, de har lige vundet Danmarksmesterskabet, også foran Fortuna. Så jeg vil skyde på de vinder to eller tre nul på hjemmebane.

FAKTA

Sydbank Pokalfinalen

Fredag 17. maj klokken 17.00 i Parken

Billetstatus: Brøndbys afsnit blev hurtigt totalt udsolgt

Brøndbys 11. pokalfinale – 7 titler

Forsvarende mestre: Brøndby IF

Per Nielsen:

Hvordan skal I forberede jer til pokalfinalen?

Vi har en kamp lørdag (i sidste uge, red.), som vi lige skal have overstået, så har vi den uge op til pokalfinalen, hvor vi vil være 100 procent fokuserede på pokalfinalen. Vi vil ikke gøre så meget anderledes, end vi plejer at gøre, når vi møder Fortuna. Vi har stor fokus på os selv omkring det taktiske. Selve forberedelsen bliver lidt, som når vi spiller Champions League, at vi møder ind lidt tidligere, måske spiser en fælles frokost.

Hvad forventer I af modstanderen?

Vi kender Fortuna rigtig godt, og de kender også os rigtig godt. Så de kampe bliver altid meget tætte. Vi ved, hvad de spiller på, og de ved, hvad vi spiller på. Det er to forskellige fodboldhold. De spiller lidt flere lange bolde og lidt mere duelspil, end vi gør. Så vi skal være forberedt på noget fysik. Det er nok det vigtigste.

Hvordan er taktikken i en pokalfinale i forhold til en ligakamp?

Den er ikke så meget anderledes. Når vi går ind og spiller en ligakamp, så går vi ind for at vinde. Vi er med på, at i løbet af en sæson, så kan man godt lave nogle fejl i en liga. Det kan du reparere ugen efter. Her er forskellen, at det skal afgøres på dagen. Der vil vi selvfølgelig gå efter at være det bedste hold. Men selve taktikken bliver som altid. Vi er rigtigt gode, når vi har bolden, så vi vil rigtig gerne have bolden. Vi vil også gerne være dygtige til at forsvare os med bolden. Det har vi været hele sæsonen, og det er også sådan vi griber den her pokalfinale an.

Hvad forventer du af kulissen?

Vi spillede en Champions League kamp mod Juventus, hvor der var over 8000 tilskuere. Det bliver nok svært at komme derop, men jeg håber virkelig, at der kommer rigtig mange tilskuere. Det fortjener pigerne, og det er sjovt at spille for rigtig mange mennesker, når nu vi endelig har fået en pokalfinale inde på stadion. Så kom og hent billetter, de er gratis. Det bliver fedt, hvis man bare kan få 5000 mennesker ind, så er det også vigtigt.

Hvordan vil kulissen påvirke jer?

Det vil være med til at give et ekstra spark i rumpetten. De her piger er ikke vant til at spille for så mange mennesker. Da vi spillede foran de der 8000 mennesker, kunne man godt se, at de gav den lige fem eller ti procent mere alle sammen. Man vil virkelig gerne præstere godt, når der sidder mennesker og hepper på en og råber på en. Så vi håber, der kommer en masse mennesker. Det er fedt at spille for mange mennesker.

Hvad skal du lave, når det andet hold spiller finale?

Der sidder jeg selvfølgelige inde i Parken og hepper på dem.

Hvordan tror du, den anden kamp går?

Jeg tror de vinder. Det bliver tæt, men den kan meget vel blive 2-1 til Brøndby.

FAKTA

Sydbank Kvindepokalfinalen

Lørdag den 18. maj klokken 17.00 på Brøndby Stadion

Billetstatus: Masser af fribilletter, gratis adgang, eksempelvis med sæsonkort eller billet til herrernes pokalfinale

Brøndbys 15. pokalfinale – 11 titler

Forsvarende mestre: Brøndby IF

