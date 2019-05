Familiepolitik for arbejderne

Louise Midjord talte om familiepolitik til 1. maj. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. 1. maj i Vallensbæk bød på ret forskellige taler. Louise Midjord talte om minimums­normeringer og om at Vallensbæk burde have en familiepolitik

Af Jesper Ernst Henriksen

I Vallensbæk havde Socialdemokratiet inviteret til 1. maj arrangement på Korsagergård. Fra klokken syv om morgenen sad folk om de store, runde borde i den store sal, der var helt fyldt med tilhører.

Den første taler var Mattias Tesfaye (S), der er valgt til Folketinget i Brøndbykredsen, der også dækker Vallensbæk. Han startede dagens lange program i Vallensbæk. Han talte udelukkende om tilbagetrækningsalder og Socialdemokratiets forslag om at give nedslidte danskere mulighed for at gå tidligere på pension.

Derefter talte Forbundsrådgiver Per Påskesen fra Dansk Metal. Han holdt en meget traditionel 1. maj tale, hvor der var fokus på arbejdernes rettigheder. Han fortalte blandt andet en historie om en ung mand, der havde smadret ryggen efter at have taget et alt for tungt løft.

Til sidst talte Mikkel Weng fra DSU i Ishøj/Vallensbæk.

Normeringer

Louise Midjord var en taler, der måske ikke bliver set så ofte til 1. maj arrangementer. Hun er initiativtager til demonstrationen for minimumsnormeringer i Vallensbæk. Søren Wiborg understregede da også, at selvom Socialdemokratiet havde inviteret hende, var det ikke nødvendigvis holdninger, som Socialdemokratiet bakkede op om.

De dårlige normeringer i daginstitutionerne har faktisk haft en indflydelse på familiens arbejdsliv. De har nemlig valgt at strække deres barsel til det absolut yderste, for at kunne udsætte deres datters første dag i vuggestue længest muligt.

– Vi flyttede til Vallensbæk Nordmark for to år siden. Vallensbæk prioriterede børnene, lod vi os fortælle. Men vi havde ikke helt gjort vores forarbejde godt nok. For da vi flyttede fra Brøndby til Vallensbæk, fik vi lidt af et chok. Normeringerne i daginstitutionerne er dårligere her, end i Brøndby Kommune. Vi flyttede vores datter alligevel, men det var mest af praktiske årsager. Men jeg fik aldrig ro i min mave, fordi jeg havde kendskab til de dårlige normeringer. Som forældre stiller man sig selv nogle spørgsmål. Er der omsorg og varme nok. Er der voksne nok til at passe mit barn. Jo mere i tvivl du bliver, jo større skyldfølelse får du som forældre, når du afleverer dit barn i dagtilbud, sagde hun.

Hun opfordrede til handling fra politikerne.

– Der skal handles. Vi burde allerede have stoppet sparekniven for ti år siden. Alt andet er omsorgssvigt og ansvarsfraskrivelse. Løsningen i Vallensbæk er flere hænder. Flere pædagoger til vores børn. Det burde være ulovligt at stå alene med 60 børn på en legeplads. Ingen pædagoger skal have så travlt, at det er sikkerhedsmæssigt uansvarligt.

Familiepolitik

For Louise Midjord er familiepolitik også et spørgsmål om arbejdernes rettigheder.

– Til daglig arbejder jeg som intensivsygeplejeske. Jeg arbejder både dag, aften og nat. Det er meget lidt familievenligt. Jeg kan blive tvunget til at finde et nyt arbejde, fordi vores hverdag formentlig ikke vil hænge sammen efter min barsel, sagde hun.

Hun pegede på nogle områder, hvor hun mener forholdene for danske arbejdere halter efter for eksempel forholdene i Sverige.

– Jeg savner rigtig meget familiepolitik i Vallensbæk og i Danmark generelt. Når muligheden i institutionerne er for få hænder, kunne det være rart, hvis jeg havde et alternativ, hvor jeg kunne vælge at blive hjemme med mine børn. Svenskerne har 480 dages barsel, som de kan bruge fleksibelt, ledsaget af en ret til deltid, til at gå hjemme med barnet til de starter i 1. klasse. De har 60 omsorgsdage til barnets sygdom. Jeg vil gerne kunne passe mine egne børn, når de er syge. Jeg har lige nu barnets første sygedag, jeg kan være heldig at få to, men jeg skal gerne finde en anden pasningsmulighed. Men bedsteforældre, de er også på arbejdsmarkedet i dag. Hvem pokker skal passe vores børn?, sagde hun.