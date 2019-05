Forventer rolig sommer i parken

GLOSTRUP. Netværksgruppen omkring Solvangsparken er optimistisk omkring den kommende sommer

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdagen inden Store Bededagsferien havde netværksgruppen omkring Solvangsparken møde i parken, med deltagelse af spejderne, cricketklubben, lokalpolitiet, Varmeværket (Glostrup Kommunes opsøgende socialpædagogiske indsats), flere naboer og omkringboende, samt Glostrup Kommunes kriminalpræventive koordinator, Lars Jonasson.

– Der var enighed om, at den forgangne sommer var forløbet uden de store udfordringer, og at når der havde været nogen, så havde netværket bidraget til løsning heraf. Det er derfor netværksgruppens håb, at også den sommer der står for døren, vil forløbe fredeligt, siger Lars Jonasson.

Netværksgruppen påpegede dog den udfordring, at lågerne til parken af og til står åbne, hvilket har ført til, at uvedkommende biler nogle gange er kørt ind i parken, hvilket ikke er tilladt.

Netværksgruppen efterspurgte også et skilt med åbningstider for toiletvognen, da naboer og omkringboende oplever, at parkens brugere er i tvivl herom – og når der er opsat en toiletvogn, så giver det god mening, at åbningstiderne er kendte.

Efter artiklen i uge 20 i Folkebladet, kom der flere interesserede til netværket, men der er plads til flere, så hvis du gerne vil indgå i dette netværk er du velkommen til at kontakte Glostrup Kommunes kriminalpræventive koordinator Lars Jonasson på mail: Lars.Jonasson@Glostrup.dk.