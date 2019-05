SPONSORERET INDHOLD: Der findes mange gode grunde til at få monteret et gaskomfur i dit køkken. De smukke og rustikke gaskomfurer har aldrig været så populære som de er nu.

Af SPONSORERET INDHOLD

Rigtig mange danskere har valgt at skifte deres induktionskomfurer eller keramiske plader ud med et gaskomfur. Gaskomfurer findes ofte i restaurant-køkkener og mange madelskere sværger til gaskomfurer. Lige netop derfor er mange danskere forelskede i gaskomfurer – man laver simpelthen bedre mad på et gaskomfur.

Du kan finjustere temperaturen, så den bliver præcis som du vil have den. Det er smart, hvis du for eksempel skal stege den perfekte bøf. Et gaskomfur varmer desuden hurtigere op end en keramisk kogeplade. Du kan på den måde spare strøm og dermed penge i sidste ende. Gaskomfurets popularitet kan også skyldes det smukke udseende. De giver en flot effekt i dit køkken. Du kan vælge gaskomfurer som har et moderne eller klassisk udseende. Det er helt op til dig.

Montering af gaskomfur

Hvis du står i den situation, at du er ved at udskifte dit køkken, er det relativt let at montere et gaskomfur. En montering af gaskomfur kan også ske i et eksisterende køkken, men det kan godt give udfordring i forhold til mål og indretning. Du skal være meget opmærksom på målene på din nye favoritmodel.

Passer de til dit køkken? Du kan godt komme ud i en situation, hvor du bliver nødt til at skære eller save noget af dit gamle køkken af, for at give plads til det nye gaskomfur. Måske skal du tilmed have en ny emhætte.

Professionel hjælp til montering

Når du skal have monteret et gaskomfur, er der som du kan se, mange ting du skal overveje, inden du går i gang. Hvis du er helt grøn på området, kan du sagtens få en professionel til at hjælpe dig med både planlægning, rådgivning og montering. Så er du sikker på, at arbejdet bliver gjort ordentligt, og at du ender med at stå med et resultat, som du er glad for.

Er du derimod selv en smule handy, kan du gøre en del af forarbejdet, inden en professionel monterer selve gaskomfuret. Du kan selv købe, hente og transportere dit nye gaskomfur hjem til dig selv. Et gaskomfur er enormt tungt, så en sækkevogn kan hjælpe dig med transporten. Selvom om du måske gerne vil afslutte installationen selv, er det faktisk ikke muligt. Ifølge loven, skal det være en autoriseret VVS fagmand, som monterer gaskomfuret.

Gas kan være farligt, så at en professionel klarer monteringen sikrer, at der ikke sker ulykker.

Prisen på et gaskomfur

Er du interesseret i at få et gaskomfur monteret, men bekymret for prisen? Det behøver du ikke være. Én af grundene til, at gaskomfurer er steget i popularitet de seneste år, er at gaskomfurer er blevet billigere. De fleste gaskomfurer kan fås for en pris på omkring 8000 kroner og opefter.

Prisen afhænger i høj grad af antallet af blus og kvaliteten af modellen. Hvis du gerne vil spare penge på dit gaskomfur, kan du overveje at købe et gaskomfur brugt. Du skal dog huske at tjekke ledninger og slanger. De kan være slidte eller i stykker.

Det anbefales oftest at gå efter et nyt gaskomfur – så er du i sikker på, at alt er som det skal være.