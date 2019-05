Glostrup Festival 2019 for og med de unge

De unge kommer til at præge Egeparken fredag aften. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Glostrup Festival 2019 kan opleves fredag 30. og lørdag 31. august. Fredagens sceneshow er arrangeret af Glostrup Ungdomsråd. Det bliver en blanding af flere stilarter, der skal tiltrække mange grupper af unge med forskellig musiksmag

Af Jesper Ernst Henriksen

Tilbage i 2016, hvor Glostrup Festival blev afholdt for første gang, arrangerede Glostrup Ungdomsråd sceneshowet lørdag aften og skabte en fest for de mange, der var mødt op. Ungdomsrådet er nu på banen igen med et show for de unge om fredagen den 30. august fra klokken 18.

Glostrup Ungdomsråd mener, at det er vigtigt at bidrage til ungdomskulturen i Glostrup Kommune. Som medarrangører af musikken på festivalen med et program, som primært henvender sig til unge mennesker, mener Ungdomsrådet at have sikret, at de unge bliver tilgodeset.

Caprii

Ungdomsrådet har altid haft stort fokus på at fremme musikkulturen blandt unge i Glostrup Kommune. Derfor er de unge glade for at kunne være en del af Glostrup festival 2019.

– Vi har forsøgt at favne forskellig musiksmag til festivalen til netop vores målgruppe, siger formand for Glostrup Ungdomsråd, Søren Wohlert.

– Jeg mener, at vi ud fra de rammer, vi har, har sammensat et spændende program med lidt til både de ældre og de yngre i vores målgruppe. Jeg mener, at det er vigtigt, at vores artister tiltrækker forskellige unge mennesker, da det er en festival, der gerne skulle kunne rumme så mange som muligt.

Glostrup Ungdomsråd er også repræsenteret i sceneprogrammet i form af næstformand Armin Dehestani, der under kunstnernavnet Caprii vil spille på fredagens musikscene.

Caprii spillede også på Store Scene i 2016. Caprii debuterede med sin sang ’The Edge’ i 2014. Nogle husker ham nok fra Glostrup Festival i 2016, hvor han debuterede som elektronisk artist med sin første festivals-optræden i hjembyen. Siden da har han udgivet sin debut EP ’A Rebels Voice’ i 2017. Senere det år fik han debut på Distortion og sit eget første club-show på den historiske Rust. Det er blevet til flere sange siden, og der er store ting i vente i den nærmeste fremtid.

Stor opgave og gevinst

At skulle være med til at lave en festival, er et stort arbejde for Ungdomsrådet. Derfor er arbejdet fordelt på arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige områder af festivalen. Hver enkelt gruppe har en projektleder, der løbende refererer til formanden for Glostrup Ungdomsråd. Formanden og Glostrup Ungeguide koordinerer derefter opgaverne i fællesskab.

– Da arbejdet med festivalen er højt prioriteret i Ungdomsrådet, har vi allieret os med forskellige samarbejdspartnere, herunder Glostrup Ungdomsskole og Ungeenheden i Glostrup Kommune samt en sparringspartner på særligt medie- og strategidelen. På den måde har vi de nødvendige værktøjer, som skal til for at gennemføre fredagsarrangementet optimalt, siger formand Søren Wohlert.

Ungdomsrådet forventer også selv at vinde meget ved at være en del af festivalen, idet de unge får vigtig viden om, hvordan man sammensætter et stort arrangement.

– Når det hele er slut, kan vi se alt det, vi har arbejdet så hårdt for og har været med til at præge fra start til slut. Når man har brugt så meget tid på festivalen, bliver det en utrolig fed fornemmelse at have gjort en masse unge mennesker glade, siger Søren Wohlert.

– Husk på, at det er frivillige, der laver alt det her arbejde i deres egen fritid for at gøre andre mennesker glade med fede oplevelser. Det gør mig utrolig glad at tænke på, hvor stor en støtte Glostrup Ungdomsråd har. Jeg er glad for at være ung i Glostrup.

Deres egen festival

– Fra min første dag i kommunalbestyrelsen har jeg arbejdet målrettet på, at der skal gøres meget mere for vores børn og unge her i byen. De er vores fremtid, og den og dem vil jeg gerne investere i, lytte på og have med når vi skal lave aktiviteter, events og snakke om udviklingen af Glostrup, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Dan Kornbek Christiansen.

Han glæder sig over, at de unge har taget opgaven med festivalen til sig.

– Jeg og Samarbejdsgruppen har valgt politisk at give ekstra økonomisk støtte til Ungdomsrådet i år, så de unge har fået mulighed for at skabe deres egen del af festivalen om fredagen. Jeg er stolt og glad over at være formand for Kultur- og Fritidsudvalget i en by, hvor de unge engagerer sig og lægger et stort frivilligt arbejde i at gøre noget godt for deres jævnaldrende, og jeg er virkelig glad for at se de unge gå til arbejdet med krum hals. Selvfølgelig er det de unge der er målgruppen, men jeg glæder mig nu rigtig meget til at opleve ungdomsfestival om fredagen, slutter Dan Kornbek Christiansen.