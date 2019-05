Grøn Dag på Genbrugsstationen

Grøn dag på genbrugspladsen bød blandt andet på sækkeløb i de klare genbrugssække. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Den 4. maj 2019 var der lagt op til en god, hyggelig og lærerig Grøn Dag. Trods det ustadige vejr fra morgenstunden var der omkring 350 borgere, der kom forbi Brøndby Genbrugsstation, hvor solen heldigvis også tittede frem flere gange

Af Jesper Ernst Henriksen

Dette års tema var forlæng livet – for dig & dine ting. Der var blandt andet mulighed for at få slebet knive og sakse, få repareret elektronik eller syet huller i tøjet.

Brøndby Kommunes sorteringstasker til for eksempel plast, papir, glas og pap, var der mange, der godt ville have med hjem. Der er rum i tasken, som man kan sortere i, så er det allerede sorteret, når det skal smides i de rigtige containere.

Bioskraberen til køkkenvasken er opfundet af skuespiller Nikolaj Kopernikus og mange var henne og prøve den i den opstillede køkkenvask og fandt ud af, hvor let det var at samle mindre madrester op uden af få snaskede fingre og smide det i madaffaldskurven.

Byttehuset fyldte et år. Byttehuset er blevet en stor succes. Der er rigtig mange, der kommer med gode brugbare ting og som finder noget, de selv kan bruge og tage med hjem.

Til for eksempel Mors Dag gave blev der flettet nogle flotte nøgleringe af genbrugsgarn og børnene fik lavet sig en kop karse af de fineste små kopper med underkop. Der var også børn der fik byttet sig til noget andet legetøj i børnenes legetøj-byttemarked.

Skraldesækkeløbet blev holdt fire gange i løbet af dagen, hvor der blev hoppet i klare sække. Det var rigtig sjovt og både børn og voksne var meget engageret. Der var tre der vandt en familiebillet for fire personer til Vestbadet og der var et voksenløb, hvor vinderen faldt ind over målstregen (uden at slå sig) og vandt en billet til Wellness for to også i Vestbadet.