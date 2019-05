GLOSTRUP. Billetsalget til årets sommerferieaktiviteter for skolebørn i Glostrup er startet. Årets aktiviteter byder på så forskellige aktiviteter som havfruesvømning og hekseri, men der er også mere traditionelle hold på tapetet

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune arrangerer hvert år et væld af aktiviteter for skolebørn i sommerferien i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner. Aktiviteterne er for alle børn, som bor eller går i skole i Glostrup.

Billetsalget til årets aktiviteter er netop startet, og på programmet er en række populære klassikere som rollespil, skateskole og Hvissinge Danse Forenings sommerdans. Men årets program byder også på en række nye hold. For eksempel kan børnene lære at spille ukulele eller prøve havfruesvømning, hvor man iført havfruehale svømmer rundt i svømmehallen. På Glostrup Bibliotek kan man tilmelde sig en række workshops for eksempel en kreativ workshop i hekseri. Blandt nyhederne er også en række aktiviteter arrangeret af foreninger. GIC Atletik har budt ind med et hold, hvor børnene skal styrke både krop og koordination gennem atletik, crossfit og parkour og Glostrup Tennisklub inviterer til sommertennis.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Dan Kornbek Christiansen glæder sig over, at foreningerne byder ind med aktiviteter:

– Jeg vil gerne takke vores lokale foreninger for at være så aktive med at skabe liv og gang i Glostrup og dermed være med til at give vores børn og unge en sjov, spændende, udfordrende og god sommer i vores by. Dette års aktiviteter ser så spændende ud, og jeg håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at deltage. Som mange sikkert ved, er jeg stor fortaler for en aktiv og levende by, og sommerferieaktiviteterne er med til at gøre Glostrup attraktiv for byens børn, siger han.

Man kan læse om alle aktiviteterne og hvordan man køber billet på www.sommeriglostrup.dk. Aktiviteterne koster fra 25. kr. pr. dag.