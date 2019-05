Indsamling gav hjertestartere

Blandt andet her ved ishuset ved Oxbjerget kommer der en hjertestarter, efter 15 frivillige samlede ind. Foto: Hjerteforeningen

HELE OMRÅDET. Seks nye hjertestartere er på vej til Glostrup og Brøndby efter Hjerteforeningens indsamling i forrige uge

Af Jesper Ernst Henriksen

Seks steder, hvor der er offentlig adgang 24 timer i døgnet, kommer der nu nye hjertestartere op. Det sker efter Hjerteforeningens indsamling i forrige uge. Her havde Hjerteforeningen nemlig det tilbud til lokale indsamlere, at hvis der blev besat 15 ruter, ville Hjerteforeningen garantere, at der bliver sat en hjertestarter op. Det lykkedes i alt seks steder i Glostrup og Brøndby – og masser af andre steder i Danmark.

– Vi er meget glade for den overvældende tilslutning. Det ser ud til, at danskerne har lyst og vilje til selv at gøre noget godt for trygheden og sikkerheden i lokalsamfundene. Og de ved, at de ikke støtter Hjerteforeningen, men støtter sig selv og andre mennesker rundt omkring i Danmark, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Anne Kaltoft.

Grupper, der har gået 15 indsamlingsruter, får en hjertestarter. Og det uanset om man har samlet tilstrækkeligt mange penge ind. Hvis en gruppe samler lidt mere ind, end hjertestarteren, varmeskab og opsætning koster, går det overskydende beløb til at sætte hjertestartere op andre steder.

– Hjerteforeningen er egentlig bare en slags motor for uddelingen af hjertestartere i hele Danmark. Alle de midler, der bliver samlet ind 28. april, går ubeskåret til opsætning af hjertestartere, siger Anne Kaltoft.