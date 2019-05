Inspiration til personlig indretning

SPONSORERET INDHOLD: Hjemmet er for langt de fleste danskere det sted, de bruger flest af døgnets timer. Derfor fortjener indretningen af hjemmet omhu og umage. Mangler indretningen af dit hjem personlighed og liv, kan du herunder hente tips og ideer til at gøre dit hjem mere personligt.

Få ideer til en personlig og smuk billedvæg

En god og simpel ide til at hive personlighed ind i hjemmet, er gennem fotografier fra familiens fælles oplevelser på rejser, til fødselsdage, udflugter og meget mere. Fotografierne gemmer sig ofte i støvede fotoalbums og mapper på computeren, men er de fine minder ikke for værdifulde til at blive gemt væk?

Hos www.wallstickerland.dk kan du vælge mellem et væld af smukke og farverige plakater, som vil fungere smukt i sammenspil med de personlige fotografier. Ved at kombinere de personlige oplevelser og minder med smukke plakater, har du elementerne til en personlig billedvæg.

Wallstickerland.dk tilbyder plakater i kategorier som design-, musik-, tekst- og kendte børneplakater. I deres udvalg vil familien kunne finde både store og små plakater, som passer til deres helt personlige fotografier. Plakaterne med tekst kan fint være med til at binde situationer på fotografierne sammen. Har familien en fælles interesse for et band eller en film, kan den inddragelse kun gøre billedvæggen mere personlig. Kun fantasien sætter grænser.

Når man skal vælge plakater til en billedvæg, er det en god ide at tænke på kombinationen af farver og størrelser, for at få dem til at spille godt sammen. Med en kombination af stærke og svage farver, fungerer samspillet ofte godt.

Flere farver giver hjemmet liv

Det er en god ide at inddrage farver i hjemmets indretning. Farver kan i høj grad være med til at præge hjemmets udtryk. En moderne mulighed for at inddrage farver i hjemmets indretning, er at male en væg i en smuk farve. Ved at male en væg i stue eller køkken, tilføjer du med det samme mere stemning til rummet.

Har du ikke mod på at kaste dig ud i en farvet væg, så giver en farverig sofa, et tæppe eller puder i sofaen også liv og personlighed til rummet. Om du vælger at male en væg eller ej, er det vigtigt at sørge for kontraster i dit valg af farver. En kombination af mørke og lyse farver giver en god balance. De mørke farver skaber nemlig ro, mens lyse farver giver mere energi til rummets udtryk.

Fokus på husets samlingssteder

Generelt er det en god ide at gøre hjemmets samlingssteder personlige. Stue og køkken er begge rum, der samler hele familien hver dag. Samlingsstederne er rum for både hyggelige og alvorlige snakke. Her er der plads og anledning til at grine, spille og lege, og samtidig at planlægge og koordinere både hverdage og weekender. Det er her, familiens fællesskab ofte udspiller sig. Derfor er det en god ide at have fokus på personlig indretning i netop disse rum.