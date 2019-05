Isam B gav intimkoncert i højhus

Isam B gav koncert og fortalte historier i en lejlighed i et af de fem højhuse i Brøndby Strand, der står over for en nedrivning. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Den tidligere Outlandish-sanger, Isam B, var tilbage i Brøndby Strand, hvor han gav intimkoncert i et af højhusene i Albjergparken

Af Robert Hendel

Godt 30 gæster fik sig en unik oplevelse, da Forstadsmuseet havde inviteret Isam B til Brøndby Strand. Her tog det tidligere medlem af Outlandish de besøgende en tur ned ad mindernes allé med både sange og fortællinger i en lejlighed i et af de højhuse, der snart er fortid.

Det var i Kisumparken, at Outlandish opstod, og for Isam B er der noget, der går tabt, når en del af højhusene forsvinder.

– Højhusene og parkerne har jo været fundamentet for vores oplevelser, forklarer musikeren, der kom til Brøndby Strand fra Islands Brygge som præ-teenager.

Isam B’s besøg i højhuset var en af flere særlige begivenheder, som Forstadsmuseet arrangerer i samarbejde med Brøndby Strand Projektet. Anledningen er, at fem af de 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand står over for at skulle rives ned på grund af giftholdig fugemasse.

For Isam B er højhusene forbundet med en del af barndommen, og mangfoldigheden i området har været med til at grundlægge Outlandish’ succes.

– Du kan ikke sige Outlandish uden at sige Brøndby Strand. Jeg er stolt og glad for at have sat Brøndby Strand på kortet på den måde, som vi nu gjorde det, fortæller den 41-årige musiker og tilføjer, at det især er menneskerne, der bor i bydelen, der bærer området.

Den rummelighed, der er i lejlighederne, finder man ifølge Isam B også hos beboerne i bydelen.

– Der opstår noget magisk og smukt, når folk kommer hinanden ved, lærer om hinanden og parkerer frygten lidt, fortæller den kendte sanger, der vælger at se det positive i, at det ikke er alle højhusene, der forsvinder.

– De er et visuelt symbol på Brøndby Strand, uanset hvad folk måtte mene om udseendet af højhusene. Det har de altid været, og det vil de altid være, men menneskerne herude har en større værdi end bygningerne. Det er dem, der gør Brøndby Strand til det sted, det er i dag, lyder det fra musikeren.

Historier i Højhuset, som projektet hedder, kører i hele maj måned, hvor blandt andre den socialdemokratiske folketingskandidat Mattias Tesfaye og kunstneren Martin Bigum kigger forbi. De fleste af arrangementerne er allerede udsolgt.