Kunst lavet med stof

Birthe Damgaard udstiller i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i juni.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kunstforening holder lørdag fernisering på en ny udstilling med kunstneren Birthe Damgaard, der bruger tekstiler og stof til at udtrykke billeder

Af Jesper Ernst Henriksen

På lørdag er der fernisering på en ny udstilling Vallensbæk Kultur- og Borgerhus med kunstneren Birthe Damgaard. Hun laver kunst med tekstiler.

– Jeg laver mine billeder af tekstiler, som jeg klipper eller river i stykker. Stofstykkerne arrangerer jeg og lægger i lag, næsten som i en collage. Efterhånden dukker motivet, stemningen eller handlingen op. På et tidspunkt, når jeg er tilfreds med resultatet, syr jeg det hele sammen med lange kastesting. Stofferne, jeg bruger, er farvede og mønstrede gardin- og silkestoffer og især tyl, som jeg bruger til at skabe nuancer, dybde og perspektiv i billederne, siger hun.

Motiverne finder hun i naturen.

– Mine stofbilleder er inspireret af naturen og landskaber, både i Danmark og i de lande, hvor jeg har været på ferie. Jeg holder meget af at vandre, og jeg bliver mere og mere opmærksom på lyset og de farver og konturer, der er i naturen, og på hvordan det skifter med døgnet og årstiderne. Når jeg kommer hjem, prøver jeg at genskabe mine indtryk med stofstykker og tyl. Jeg arbejder ikke efter at efterligne motivet nøjagtigt, men snarere med at antyde stemningen og indtrykket fra stedet, siger hun.