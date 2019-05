Lille debat med masser af taletid

Café de Lune lagde lokaler til valgdebat fredag aften Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag aften var der debat på Café de Lune i Glostrup Shoppingcenter. Det blev en debat, hvor de fire i panelet talte pænt til hinanden - lidt for pænt for en enkelt tilhører

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag klokken 20 blev debatten på Café de Lune hævet en smule over, hvad der ellers normalt ryger over cafebordet af røverhistorier en fredag aften. Her havde Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre i Glostrup nemlig inviteret til valgdebat.

I alt fire kandidater var blevet inviteret. Det var de konservatives egen Steffen Mølgaard, de radikales Abbas Razvi, Kasper Sand Kjær fra Socialdemokratiet og Henrik Lund fra SF.

På pladserne sad cirka 40 tilhører, hvoraf over halvdelen var fra de politiske partier. De fire kandidater fik lov til at præsentere sig selv og derefter var der spørgsmål om blandt andet minimumsnormeringer, lægemangel, centralisering af offentlige arbejdspladser, om fattige børn og om retsforbeholdet.

Et af de spørgsmål, hvor både spørgsmål og svar gav bifald fra publikum handlede om besparelser på folkeskolen.

– Der er skårte 1,8 milliarder på folkeskolen, mens der bliver brugt 800 millioner kroner mere på friskoler. Vi vil gerne rulle den omfordeling tilbage. Vi har en opgave i at sørge for, at alle, der kommer ind i folkeskolen, har mulighed for at komme ud lige, uanset hvor de bor og hvem deres forældre er, sagde Kasper Sand Kjær.

Den holdning bakkede Henrik Lund op:

– Der er store udfordringer i folkeskolen, så vi har samme holdning som Socialdemokratiet, pengene skal tilbage til folkeskolen, sagde han.

Det Konservative Folkeparti kæmpede ved folkeskolereformen imod de længere skoledage. Det fik dog ikke Steffen Mølgaard til at sige, hvad sagde vi.

– Der er rigtigt gode tanker i folkeskolereformen, som for eksempel om samarbejdet med foreninger og det private erhvervsliv. Vi skal anerkende, at skoledagen er for lang og ikke designet til de børn, der går i folkeskolen, sagde han.

Han lovede dog ikke flere penge til skolen. Det gjorde til gengæld Abbas Razvi.

– Vi vil gerne have flere ressourcer til folkeskolen fra friskolerne. Folkeskolen må også tage sig af flere af dem, der ikke har det så godt og kommer fra familier, der ikke er bogligt stærke, sagde han.

God stemning

Generelt blev debatten holdt i en rigtig god tone, hvor de fire kandidater talte om deres egen politik i stedet for at angribe de andres. Det var der dog en grund til, hvis man spurgte en af tilhørerne, Flemming Ørhem fra Dansk Folkeparti, der ikke havde fået inviteret en kandidat til debatten.

– Det er jo ikke en repræsentativ debat. De store partier Venstre og Dansk Folkeparti er her ikke, det kunne man godt savne, sagde han.

Han mente, at tre af de fire partier lå så tæt på hinanden politisk, at det nærmest var de samme holdninger, de kom med. For arrangør af debatten og ordstyrer, Dan Kornbek Christiansen fra konservative i Glostrup, var der dog en god grund til den valgte sammensætning.

– Vi er jo i valgforbund med de radikale, så det var naturligt at invitere dem. Dette debatarrangement er faktisk en fortsættelse af de arrangementer vi har haft med debat om FN’s Klimamål, hvor de samme partier har været med, sagde han.

Han var glad for debatten.

– Jeg synes, det gik rigtig godt, vi kom godt omkring mange forskellige emner. Folk fik lov til at stille gode spørgsmål og kandidaterne fik tid til at svare, sagde han