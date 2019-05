Loge fejrede 200 års dag med donationer

Fra venstre overmester Lene Kirsti Andersen, forstander Kvindeherberget Mia Omø, overmester Finn Bo Frandsen, fra Nygård Sogn Menighedspleje Martine Andersen, overmester Søren Højgaard, direktør for FødevareBanken Karen-Inger Thorsen, Undermester Jørgen Bonne og fra Vi-Gør.dk David Meyer. Foto: Odd Fellow

GLOSTRUP. Fredag den 26. april var der åbent hus i Odd Fellow Ordenens loge i Glostrup og alle andre steder i landet for at fejre ordenens 200 års stiftelsesdag og overrækkelse af donationer til humanitære formål

Af Jesper Ernst Henriksen

På Hovedvejen i Glostrup ligger Odd Fellow Ordenens hus i Glostrup. Her kunne nysgerrige forrige weekend komme indenfor og lære om ordenen og dens historie.

– Ordenen blev stiftet den 26. april 1819 i Baltimore i USA, og har virket i Danmark siden 1878. Ordenen er en etisk organisation, der har et humanitært sigte. I vores travle hverdag tilbyder Odd Fellow Ordenens loger rolige rammer med smukke gamle traditioner, hvor medlemmerne i en afslappet atmosfære lærer om det, som giver livet mening. Efter møderne i logesalen er der selskabeligt og socialt samvær med et godt måltid mad, og der opstår mange gode venskaber, fortæller Birgith Cordel.

Donationer

Til jubilæet blev der giver flere donationer.

Finn Bo Frandsen overrakte 8.000 kroner til Martine Andersen fra Nygård Sogns Menighedspleje. Donationen er øremærket julehjælp. Menighedsplejen hjælper socialt dårligt stillede mennesker i hårdt belastede områder og prøver at nå så langt ud, som midlerne rækker.

Jørgen Bonne overrakte 5.000 kr. til David Meyer, der driver foreningen ”Vi-gør.dk” i Glostrup. Foreningen giver hjemløse og socialt udsatte børnefamilier julehjælp – især gavekort og besøg af julemanden, og foreningen holder sommerfest med gode oplevelser for børn og forældre.

Derudover blev der givet 5.000 kroner til FødevareBanken og 8.000 kroner til Herberget for kvinder i Hvidovre.